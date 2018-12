Sarah aus Bechhofen im Landkreis Roth vermisst

ABENBERG - Die zwölfjährige Sarah R. aus Bechhofen (Ortsteil der Stadt Abenberg im Landkreis Roth) wird seit dem Morgen des 18. Dezember 2018 vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Sarah aus Bechhofen (Abenberg) wird seit dem Morgen des 18. Dezember 2018 vermisst. © Polizeipräsidium Mittelfranken



Sarah verließ in der Nacht zum Dienstag oder in den frühen Morgenstunden unbemerkt das Anwesen ihrer Eltern in Bechhofen und ist seitdem verschwunden.

Eine umfangreiche Suche der Polizei, unter anderem mit Hubschrauber und Hunden, blieb bislang ohne Erfolg.

Sarah ist etwa 140 Zentimeter groß, hat eine normale Figur und lange hellblonde Haare. Sie dürfte mit einem Schlafanzug bekleidet sein. Darüber trägt sie einen grünen, knielangen Parka, der einen auffälligen pinken Fellbesatz an der Kapuze hat.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizei-Notruf unter der 110.

