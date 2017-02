SCC Schwand: 55 Jahre garantierter Frohsinn

Große Prunksitzung zum Jubiläum

SCHWANSTETTEN - Mit einigen besonderen karnevalistischen Showeinlagen beging der Schwander Carnevals-Clubs SCC in der Gemeindehalle von Schwanstetten seine Jubiläumsprunksitzung. Der SCC feiert in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen.

Eine der vielen Höhepunkte der stimmungsvollen Prunksitzung war der hinreißende Marschtanz der Juniorengarde des SCC Schwand. © Fotos: Andreas Hahn



Zum Programm gehörte eine bunte Vielfalt von vereinseigenen Darbietungen aus der großen Familie des Schwander Carnevals-Clubs. Darüber hinaus bereicherten zahlreiche Gastauftritte die sechs Stunden Prunksitzung.

Durch den Abend führten die SCC-Präsidentin Katharina Appler sowie ihre Vizepräsidentin Luise Kienlein. Für die Musik war neben der Technik-Crew des SCC auch der Musiker Ralf Hofmeier zuständig. Das Schwander Prinzenpaar Mark I. und Susanne I. mit seinem Hofstaates um Hofmarschall Alexander Rothlauf begrüßte die vielen Gäste in der ausverkauften Hallen.

Das Programm begann mit einem akrobatischen Auftritt der Allersberger Flecklashexen. Dem schlossen sich die SCC-Juniorengarde, die Akrobatikgruppe des SCC und das Junioren-Tanzpaar Annalina Schaffer und Pascal Fuchs von den Eibanesen an. Im Laufe des Abends gaben auch das Tanzduo Sophie Papenfuß und Jacqueline Jareis sowie die Tanzmariechen Giulia Hirschmann, Sophia Garcia Gräf und Michelle Jareis der Prunksitzung eine besondere Note. Viel Applaus ernteten auch die Junioren-Majorettes. Als besondere Augenweide erwies sich auch der Marschtanz der Prinzengarde.

Ehrungsreigen

Der SCC bedankte sich bei seinen Ehrensenatoren und Gönnern und zeichnete Aktive aus. Peter Zabold, der 1. Vorsitzende, wurde für elf Jahre im Karnevalsverein unter anderem mit einem gravierten Zinnbecher bedacht. Einen gravierten Zinnteller gab es für Oliver Debus für 33 Jahre Vereinstätigkeit. Er war 1985 der erste Kinderprinz, trainiert die Majorette-Gruppen sowie die Gruppe "Light & Pois" und hat im Verein seit knapp acht Jahren das Schatzmeisteramt inne. Klaus Hopf und Jörg Jareis wurden mit dem Jahresorden des Fastnachts-Verbands Franken für Verdienste um den Karneval ausgezeichnet. SCC-Präsidentin Katharina Appler verlieh Ulrike Papenfuß und Jessica Rothlauf für deren vielfältiges Engagement seine höchste Auszeichnung, den "Schwander Narr".

Das Nürnberger Faschingsprinzenpaar Andy II. und Tamara I. kam als "Prinzenpaar zu Narrenberg". Grüße zum Jubiläum des SCC entrichteten die 1. Vorsitzende des Festausschusses Angelika Wimmer und der 2. Vorsitzende Karlheinz Walter. Anlässlich des 55-jährigen Jubiläums machten auch die Brucker Gaßhenker, die Karnevalsgesellschaft Langenzenn und die "Höpper Elfer" aus Albertshofen in Unterfranken ihre Aufwartung.

"Tanz der Vampire"

Die Tanzgruppe "Spotlights" von der Faschingsgesellschaft Gredonia aus Greding begeisterte mit ihrer Hommage an das Musical "Tanz der Vampire". Eine weitere Hommage kam vom Männerballett des Rother Carneval-Vereins RCV. Der Verein aus der Stadt des Triathlons widmete sich in ihrer Tanzdarbietung allen drei Sportarten. Von der Faschingsgesellschaft "Feucht-fröhlich" kam die Zeidlergarde nach Schwanstetten. Die Mädchen dieser Garde präsentierten eine Showeinlage in mehreren Episoden in Anlehnung an den Zeichentrickfilm "Asterix & Cleopatra".

Ein Auftritt der Superlative zur Jubiläumsprunksitzung kam aus Wartenberg in der Nähe von München. Die Showtanzformation von Dance United präsentierte in verschiedenen Kostümen unter anderem atemberaubende Akrobatik und menschliche Pyramiden.

Oliver Tissot aus Rednitzhembach nahm mit allerlei Wortspielen aktuelle Geschehnisse in Schwanstetten auseinander. Unter anderem prophezeite er, dass Touristenströme in die Marktgemeinde kommen werden, um die "Containerstadt" neben der Grundschule zu besichtigen.

Enge Freundschaft

Ein Gastgeschenk kam von den "Höpper Elfern" aus Albertshofen in Unterfranken. Mit dieser Karnevalsgesellschaft verbindet der SCC eine enge Freundschaft. Burkhard Klein, Senator von den "Höpper Elfern" stieg als Schüler Karl in die Bütt, der bereits zum sechsten Mal in der dritten Klasse ist. Wenn er nicht gerade über Handy mit der Mutter spricht, erzählte er von seiner nicht einfachen Familie und war ständig damit beschäftigt, seine Strümpfe zurecht zu ziehen.

Wie in den Vorjahren, trat Bauchredner Marcellini mit seinem Hund Oskar auf. Oskar präsentierte ein Lied mit dem Titel "Friede, Freude, Hundekuchen" und stellte zudem eine neue fränkische Nationalhymne vor. Diese hieß "Alles – Franken können alles". Die Melodie dazu stammte vom Smokie-Hit "Alice". Humor aus der Oberpfalz brachte der Gstanzlsänger, Liedermacher und Hochzeitslader Josef "Bäff" Piendl mit. Er sang humorvolle Weisen, wie zum Beispiel ein Loblied auf Schwiegermütter.

"Sexbomb" Daphne

Angekündigt als "XL-Barbie der deutschen Comedy" trat Daphne de Luxe auf. Mit einem Loblied auf dicke Mädchen begann sie ihren Beitrag, wobei sie immer wieder auf die Vorteile größerer Körperproportionen verwies. Sie versuchte auch zu beweisen, dass das Lied "Sexbomb" ursprünglich ein griechisches Volkslied war.

Mit dem Showtanz der Prinzengarde des SCC in der Art von Revue-Girls der 1920er-Jahre und einer beeindruckenden Lichtshow der Gruppe "Light & Pois" fand die Jubiläumsprunksitzung einen krönenden Abschluss.

ANDREAS HAHN