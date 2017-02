Zu den Klängen von Helene Fischer, Andreas Gabalier, Malle-Hits und Oldie-Medleys flogen beim Schwabacher Weiberfasching in der Casa Fontana die Löcher aus dem Käse und Erwin fasste seiner Heidi von hinten (nicht nur) an die Schultern.

Eines der 25000 Playmobil-Goldschlägermännchen, welche Schwabach zum 900-jährigen Stadtjubiläum herausgegeben hat, verstaubt nicht im Regal. Stattdessen befindet es sich an der Seite von Felicia Scheibel und Janina Katz auf Weltreise. Was es alles zu sehen bekommt in Dubai, in Australien und in Neuseeland, zeigt folgende Bildergalerie.