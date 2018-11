Schiedsrichter geehrt: 50 Jahre aktiv an der Pfeife

Schiri-Gruppe Jura Nord: Karl Bäuerlein war beim Ehrenabend der Star - vor 1 Stunde

SCHWANSTETTEN - Auf dem Platz werden sie nicht selten kritisiert, angepöbelt oder sogar bedroht. Doch ohne die Schiedsrichter gäbe es keinen Fußball-Betrieb. Deshalb standen die Schiris der Gruppe Jura Nord in Schwanstetten einmal positiv im Mittelpunkt.

Die Geehrten, die auf mindestens 30 Jahre aktive und passive Schiedsrichter-Tätigkeit zurückblicken können. © Robert Schmitt



Die Geehrten, die auf mindestens 30 Jahre aktive und passive Schiedsrichter-Tätigkeit zurückblicken können. Foto: Robert Schmitt



Die Schiedsrichtergruppe Jura Nord hat ein neues Ehrenmitglied. Während der Jahresabschlussfeier in der Sportgaststätte des 1. FC Schwand haben Obmann Michael Winkler und dessen Vorgänger Sven Laumer Peter Driemel aus dem Rother Stadtteil Eckersmühlen die Urkunde überreicht. Der Star des Abends ist freilich schon Ehrenmitglied und durfte nun die Auszeichnung für 50 Jahre als Schiedsrichter entgegennehmen. Für Karl Bäuerlein hat sich der gesamte Saal erhoben und minutenlang applaudiert. Der 83-Jährige ist noch immer Woche für Woche aktiv unterwegs. Bis heute hat er über 3000 Spiele geleitet, etwa 200 davon in der Kreisliga.

Noch länger Mitglied der Gruppe ist Josef Spindler aus Schwabach. Der 90-Jährige ist mit einer Glasskulptur für 60 Jahre in den Reihen der Schiedsrichter ausgezeichnet worden. Mit Heinrich Waag (Wolkersdorf) ist ein langjähriger Verbandsschiedsrichter für 50 Jahre als Referee geehrt worden. Waag hat über viele Jahre lang Spiele der Landes- und Bayernliga geleitet und war danach 25 Jahre Schiri-Beobachter auf BFV-Landesebene.

Beobachter und Förderschiedsrichter

45 Jahre hinter der Pfeife haben Winfried Berger und Wolfgang Stadelmann aus Schwabach sowie Peter Katheder aus Rednitzhembach absolviert. Ebenso lange Unparteiischer ist das neue Ehrenmitglied. Peter Driemel hat von 1977 bis 1980 in der Bezirksliga gepfiffen. Ab 1988 war er als Beobachter im Einsatz. Bis heute ist er als solcher im Kreis tätig. Außerdem betreut er Förderschiedsrichter und Neulinge. In Sachen Geselligkeit hat er sich als Organisator der Schafkopfturniere hervorgetan.

Die Schiedsrichter/-innen, die für zehn, 15 und 20 Jahre ausgezeichnet worden sind. © Robert Schmitt



Die Schiedsrichter/-innen, die für zehn, 15 und 20 Jahre ausgezeichnet worden sind. Foto: Robert Schmitt



Für vier Jahrzehnte Treue zum Schiedsrichterwesen haben Peter Hufenbach (Röttenbach) und Robert Schmitt (Schwabach) die Verbandsehrenmedaille in Silber erhalten. 35 Jahre Schiedsrichter ist Gerhard Schießler aus Schwabach. Franziska Haider, als Schiedsrichterin in der Frauen-Bundesliga viele Jahre Aushängeschild der Gruppe, kann auf 15 Jahre Spielleitung zurückblicken.

Grußworte

Landrat Herbert Eckstein (SPD) war selbst Schiedsrichter in der Landesliga. Er dankte seinen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz und forderte die Vereine auf, an der Suche nach Kandidaten für das Amt des Unparteiischen auf dem Fußballfeld mitzuwirken. "Es kommen zu Eueren Spielen die Schiris, die ihr uns schickt", fasste Eckstein die Abhängigkeit voneinander zusammen.

Robert Pfann (SPD), Erster Bürgermeister Schwanstettens, und Gerd Distler (CSU), Sportbeauftragter im Schwabacher Stadtrat, waren beide aktive Fußballer. "Euere Aufgabe ist nicht einfach, und es ist super, was ihr macht", rief Distler den Referees zu. "Ohne euch wäre regionaler Wettbewerbsfußball in dieser Qualität nicht möglich", fügte Pfann hinzu. Thomas Panni vom Bayerischen Landessportverband im Kreis Roth-Schwabach bescheinigte den Schiedsrichtern ebenfalls gute Leistungen. "Ihr bringt eure Erfahrung aufs Spielfeld", so der Vorsitzende der DJK Schwabach.

Gute Altersstruktur

Mit Sven Laumer trat auch Winklers Vorgänger als Gruppenobmann ans Mikrophon. Der 36-jährige Informatik-Professor konnte selbst 20-jähriges Jubiläum als Schiedsrichter feiern. Seit Mai ist er Mitglied des

BFV-Schiedsrichterausschusses. "Die Gruppe Jura Nord funktioniert gut", erklärte Laumer, "und darauf bin ich sehr stolz, denn ich durfte weiterführen, was Werner Stroech aufgebaut hat", blickte er auch auf die Zeit seines verstorbenen Vorgängers. Laumer kündigte an, der Verbandsschiedsrichterausschuss werde künftig verstärkt die Arbeit in den einzelnen Gruppen unterstützen. "Damit der Fußball auf Kreisebene gut funktioniert, braucht man gute Schiedsrichter", sagte Laumer. Es gelte daher, "Strukturen aufzubauen, um Ressourcen für die Basis bereitzustellen", fügte der ehemalige Bayernliga-Schiedsrichter hinzu.

BFV-Bezirkschef Dieter Habermann lobte die gute Mischung in der größten Schiri-Gruppe Mittelfrankens: "Hier arbeiten alte und junge Hasen bestens zusammen, indem sie gemeinsam Verantwortung übernehmen." Bezirksschiedsrichterobmann Siegmar Seiferlein hob die Leistung langjähriger Schiedsrichter hervor, und BFV-Kreisvorsitzender Thomas Jäger lobte die Zusammenarbeit zwischen Schiedsrichtern und Spielleitern. "Sie funktioniert reibungslos", so Jäger.

Die Geehrten:

10 Jahre: Simon Brummert, Andreas Buckreus, Michael Elbin, Kai Hoffmann, Magnus Holz, Luis Lämmermann, Tobias Schmidt, Eric Strasser, Michael Trost, Klaus Wachter. Lena Wachter, Marco Waitz, Felix Wieser.

15 Jahre: Johannes Bergmann, Sebastian Bittner, Matthias Braun, André Distler Michael Distler, Eduard Fetzer, Franziska Haider, Sebastian Hefele, René Kerschbaum, Daniel Kleiner, Thomas Krach, Benedikt Krug, Michael Lämmermann, Maximilian Meyer, Jonathan Rudingsdorfer, Florian Stigler Florian, Willie Weigelt.

20 Jahre: Werner Angermeier, Stefan Bach, David Bieringer, Werner Buckel, Murat Coskun, Andreas Distler, Werner Doppl, Jürgen Fante, Harry Heyder, Ali Köksal, Christoph Korder, Andreas Krüger, Sven Laumer, Jürgen Loos, Jochen Müller, Armin Nowak, Martin Ottmann, Thorsten Schulz-Weinert, Dieter Stein, Andreas Ullmann.

25 Jahre: Thomas Härtl, Walter Kattinger, Stefan Merkel, Georg Zwingel.

30 Jahre: Hans Dittl, Richard Gelenius, Fred Mühlenberg, Thomas Schrimpff, Heinz Wakowski, Peter Wakowski, Kurt Weitzel.

35 Jahre: Otto Holzschuh, Heinrich Marstatt, Gerhard Schießler.

40 Jahre: Peter Hufenbach, Peter Ibler, Robert Schmitt Robert, Ernst Sigert, Winfried Berger, Peter Driemel, Peter Katheder, Wolfgang Stadelmann.

50 Jahre: Karl Bäuerlein, Heinrich Waag.

60 Jahre: Josef Spindler.

ROBERT SCHMITT