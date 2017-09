Schöne Schmiererei: Kakaobutter auf der A 6

SCHWABACH - 11 000 Liter heiße Kakaobutter haben am frühen Donnerstagabend den Verkehr auf der A 6 in Richtung Heilbronn weitgehend lahmgelegt.

Ein 59-Jähriger Kraftfahrer war mit seinem Tanklastzug zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth unterwegs und musste er aufgrund des dichten Verkehrs stark abbremsen.

Der hinter ihm fahrende Kraftfahrer eines Sattelzugs erkannte dies zu spät und fuhr auf den Tanklastzug auf. Bei dem Aufprall wurde ein Entnahmestutzen des Tanklasters abgerissen, so dass sich rund 11 000 Liter heiße Kakaobutter zum großen Teil in den Straßengraben, zum Teil aber auch auf die Fahrbahn ergossen. Der Sattelzug prallte in die Betonschutzwand, da die Lenkung durch den Aufprall beschädigt wurde.

Der Verkehr konnte auf der mittleren und der linken Spur vorbeigeleitet werden, im Berufsverkehr kam es aber dennoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Schaden: rund 31 500 Euro. Verletzt wurde niemand.