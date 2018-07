Schüler der BOS Schwabach haben ihr Abitur

Zeugnisvergabe in 12. und 13. Klasse und Ehrung der Besten - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Erst Berufsausbildung, dann noch mal die Schulbank drücken: Der Lohn für diese Mühen ist das Abi-Zeugnis. Nun halten es die BOSler aus Schwabach endlich in den Händen.

An der Städtischen Berufsoberschule in Schwabach wurden die Abiturienten ins Berufsleben oder Studium verabschiedet, die Klassenbesten wurden für ihre Resultate mit einem Gutschein belohnt. Von links: Katrin Scherzer (13. Klasse), Michael Schmitz (stellvertretender Schulleiter), Nina Kopp (12 a), Alexander Sieber (12 b) und Schulleiter Peter Birle. © Foto: Ursula Kaiser-Biburger



Klein aber fein: Bei einer Feier an der Städtischen Berufsoberschule Schwabach (BOS) haben die Abiturientinnen und Abiturienten der 12. und 13. Klasse ihre Reifezeugnisse entgegengenommen.

Zwar waren die Absolventen enttäuscht, dass die eingeladenen Vertreter der Stadt Schwabach terminlich verhindert waren, aber die Freude über das Abschlusszeugnis machte alles wett.

Schulleiter Birle: Vorteil dank Ausbildung

Für ihre besonders guten Leistungen wurden die Besten der drei Abiturklassen prämiert. Nina Kopp aus der 12 a, Alexander Sieler aus der 12 b sowie Katrin Scherzer aus der 13. Klasse erhielten als Zeichen der Anerkennung von Schulleiter Peter Birle und seinem Stellvertreter Michael Schmitz Gutscheine.

Emil Heinlein, Religionspädagoge an der BOS, erinnerte in seiner Moderation daran, dass es für die Ex-Schüler kein einfacher Weg gewesen sei, sich nach der Berufsausbildung erneut auf eine schulische Ausbildung zu konzentrieren. Aber an diesem Abend ernteten sie die Früchte ihrer Arbeit. Schulleiter Birle betonte, dass sich Bildung als Investition im langen Berufsleben auf jeden Fall auszahle. Im Vergleich jedoch zur nahezu gleichen schulischen Ausbildung an der Fachoberschule hätten die Absolventen der BOS einen wesentlichen Vorteil – dank ihrer beruflichen Ausbildung.