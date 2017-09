Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstagmorgen in Schwabach aus. Grund dafür war eine Verpuffung und anschließendes Feuer in den Betriebsräumen eines Unternehmens. Zwei Mitarbeiter wurden dabei verletzt.

Auch wenn das Wetter am Samstag nicht optimal war: Der "Tag der Wirtschaft" in Schwabach fand reges Interesse. Bis in den Abend hinein hatten knapp 100 Firmen in der Goldschlägerstadt ihre Türen weit geöffnet.