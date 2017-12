Schwabach 2017: Ein Jahresrückblick in Bildern

Fünf Höhepunkte und fünf Tiefpunkte des vergangenen Jahrs - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Stadtjubiläum? Top! Stau auf der A6? Flop! Wir haben die schönen und auch die weniger schönen Erinnerungen an 2017 in einer Bilderstrecke zusammengefasst

Was war toll, was war nervig? Schwabachs Jahr 2017 in fünf Höhe- und fünf Tiefpunkten. Wobei, wir haben ein bisschen geschummelt. Die vielen Veranstaltungen zur 900-Jahr-Feier der Stadt waren so top, dass es davon gleich drei Bilder in die Liste geschafft haben.