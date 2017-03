Schwabach: 400 Gramm Marihuana in der Sporttasche

19-jähriger Autofahrer hat bei Verkehrkontrolle Drogen im Kofferraum - vor 26 Minuten

SCHWABACH - Am Dienstagabend hat eine Streife in Schwabach bei einer Verkehrskontrolle 400 Gramm Marihuana sichergestellt. Sie fanden die Drogen in der Sporttasche eines 19-jährigen Autofahrers. Gegen ihn und seinen 23-jährigen Beifahrer wird nun ermittelt.

Die Schwabacher Polizeistreife kontrollierte die beiden gegen 22.45 Uhr in der Rother Straße. Beim Öffnen des Kofferraums habe die darin transportierte Sporttasche auffällig nach Marihuana gerochen, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Die Polizisten fanden 400 Gramm der Droge. Sie nahmen den 19-jährigen Fahrer des Pkw und seinen 23-jährigen Beifahrer vorläufig fest und stellten das Marihuana sicher. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

cob

