Schwabach: 45 000 Euro für die Kultur

Freistaat fördert Theatrum Mundi und die zehnte Auflage von Ortung - vor 9 Minuten

Motiv: Ortung in Schwabach Schabacher Kunsttage Ortung Ae Hee Lee Datum: 10.08.2013 Foto Roland Fengler © Roland Fengler



Insgesamt 45 000 Euro fließen aus dem Kulturfonds Bayern in diesem Jahr nach Schwabach, "zur Unterstützung zweier wirklich toller Kulturprojekte im Schwabacher Jubiläumsjahr", so MdL Karl Freller, der die positive Nachricht aus dem Kultusministerium erhalten hat.

So wird das Theatrum-Mundi-Ensemble für seine Sonderproduktion "900 Jahre Schwabach in 99 Minuten an 9 Stationen" mit 25 000 Euro gefördert. Dafür hatten sich Freller und seine Landtagskollegin Helga Schmitt-Bussinger intensiv eingesetzt.

Darüber hinaus wird die zehnte Ausgabe der Schwabacher Kunsttage "Ortung" mit insgesamt 20 000 Euro unterstützt.

"Es freut mich, dass der Freistaat die Qualität der beiden Kulturprojekte schätzt und fördert", begrüßt Freller die Förderzusage.