Schwabach: AKG-Absolventen 2018 haben ihre Abiturzeugnisse

114 Abiturienten des Adam-Kraft-Gymnasiums wurden im Markgrafensaal belohnt

SCHWABACH - Die Stimmung im Markgrafensaal war gelöst und euphorisch, als am Freitagabend 114 Abiturienten des Schwabacher Adam-Kraft-Gymnasiums (AKG) ihre Zeugnisse entgegennehmen durften.

Die ausgezeichneten AKG-Abiturienten mit ihrem Direktor. Foto: Stefanie Ulrich



Oberstufenkoordinatorin Barbara Neumann übernahm die Begrüßung und beglückwünschte ihre Schützlinge sehr herzlich zum nun erreichten Reifestatus. Überaus zufrieden blickte auch Oberstudiendirektor Harald Pinzner auf die Leistungen seines dritten Abiturjahrgangs am AKG.

Herausragende Ergebnisse konnten Elena Barth, Julia Barth, Anna Fischer, Hannah Hofmockel, Viktoria Kifmann, Carolin Lämmle, Chiara Pallotto, Niklas Pinsker, Katharina Reinhart, Georg Schneider, Thuy Minh Truong und Lea Zajdler vorweisen. Die Traumnote 1,0 wurde an vier Absolventen vergeben: Chiara Lötzsch, Simon Langer, Mario Freundorfer und Simon Freund. Sie haben nun die Chance, an den Begabtenprüfungen des mittelfränkischen Ministerialbeauftragten teilzunehmen, um ein Stipendium für einen Studienplatz am Maximilianeum in München zu erlangen.

Pinzner attestierte seinen Schützlingen die beste Grundlage für das künftige Leben: "Ich bin mir sicher, dass ihr beruflichen Erfolg und persönliche Erfüllung finden werdet." Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung appellierte er: "Die größte Sehenswürdigkeit ist die Welt – schaut sie euch an!"

In ihrer Abiturrede unterzogen sich Viktoria Kifmann und Lukas Kratz einer zusätzlichen Reifeprüfung. Sie resümierten in einer amüsanten Hommage ihre Schulzeit am AKG. Angelehnt an ihr Abiturmotto "Wir brausen ab!" legten sie diverse Schwimmmanöver dar, mit denen sie in ihrer Schulzeit die "kraftvollen Gewässer" bewältigten und erfolgreich mit dem "Freischwimmerabzeichen" – dem langersehnten Abitur – ausgezeichnet wurden. Dabei vergaßen sie nicht, auch dem Lehrerkollegium großen Dank auszusprechen.

Auszeichnung für selbstloses Verhalten

Weiter wurden zwei Förderpreise für großes Engagement vergeben: Jürgen Bierlein von der Sparkasse Mittelfranken-Süd überreichte die Auszeichnung an Lukas Kratz, der ein selbstloses Engagement für die Belange seiner Mitschüler an den Tag gelegt und organisatorische Höchstleistungen vollbracht hat; Arthur Kraft, der den AK-Preis der Freunde des AKGs von der Fördervereinsvorsitzenden Ursula Stieglmeier erhielt, wurde für seinen vielseitigen Einsatz als "Sprachrohr des Jahrgangs" ausgezeichnet.

Weitere Ehrungen für überragende fachgebundene Leistungen wurden zunächst in den MINT-Fächern vergeben: In Physik wurde Jonas Wagner ausgezeichnet, in Mathematik Simon Langer, in Chemie Simon Freund. Chiara Lötzsch erhielt die Goldene Ehrennadel des Altphilologenverbandes für ihre großartige Leistung im Fach Latein.

