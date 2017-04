Schwabach: Aprilscherz geht gründlich daneben

17-Jähriger schüttet Flüssigkeit auf junge Frau - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Laut Polizei schüttete ein 17-Jähriger am Samstag eine Flüssigkeit auf eine Passantin – offenbar ein misslungener Aprilscherz.

In den April geschickt zu werden, sollte eigentlich beiden Spaß machen: dem Spaßvogel und seinem Opfer. Das lief in diesem Fall gründlich schief. Wie die Polizei berichtet, lief am Samstag eine 22-jährige Frau durch die Rathausgasse in die Schwabacher Altstadt. Auf Höhe des "Hüttlinger" wurde sie plötzlich von einer Flüssigkeit getroffen, die ein 17-Jähriger aus einem der oberen Fester auf sie herabschüttete.

Der Verursacher gab an, es sei ein Aprilscherz gewesen, bei der Flüssigkeit habe es sich um Wasser gehandelt. Die Frau bezweifelte das, da sich auf ihrer Jacke Flecken bildeten. Falls die Jacke beschädigt wurde, wird sich der 17-Jährige wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

