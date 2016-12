Schwabach: Arbeiter stirbt nach Stromschlag

42-Jähriger erlag nach schwerem Unfall seinen Verletzungen - 07.12.2016 13:24 Uhr

SCHWABACH - Der Mann, der in Schwabach wegen eines Stromschlags schwere Brandverletzungen erlitten hatte, ist am Dienstagabend im Krankenhaus verstorben. Noch ist unklar, wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte.

In diesem Trafohäuschen verunglückte der 42-jährige Mitarbeiter einer Reinigungsfirma. © Jürgen Karg

Der Arbeiter hatte am 30. November beim Reinigen eines Trafohäuschens im Stadtteil Vogelherd einen heftigen Stromschlag abbekommen und daraufhin Feuer gefangen. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Kripo Schwabach haben zur Aufklärung des Vorfalls einen Sachverständigen des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat außerdem eine Obduktion des 42-jährigen Mannes angeordnet.

