Schwabach: Audi mit Totalschaden nach Überholmanöver

Fahrer und Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt - vor 31 Minuten

SCHWABACH - Bereits am Samstagabend kam es in der Fürther Straße zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein 22-Jähriger mit seinem Audi TT einen anderen Wagen in Fahrtrichtung Limbacher Straße – wahrscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit.

Zwar ist der Audi nicht mehr zu retten, aber Fahrer und Beifahrer sind wohlauf. © Foto: Karg



Beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur sei ihm, so die Polizei, das Heck ausgebrochen, er kam ins Schleudern, rammte den Bordstein, ein Gartentor, ein Straßenschild und einen Lichtmast und kam dann zum Stehen.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, der Totalschaden am Audi wird auf 25 000 Euro geschätzt.

