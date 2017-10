Schwabach: Bebauung rückt näher an die A 6

Stadt lädt am Donnerstag zu einer Infoveranstaltung ein und stellt einen Strkturplan für das Gebiet nördlich der Autobahn vor - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Wie geht es nach dem Ausbau der Bundesautobahn mit dem bislang unbebauten Teil nördlich der Autobahn weiter? Klar ist: Die Wohnbebauung kann nach Abschluss der Arbeiten näher an die A 6 heranrücken. Die Stadt Schwabach hat einen Strukturplan entwickelt, den sie am morgigen Donnerstag in einer Info-Veranstaltung vorstellen will.

Um die hell unterlegte Fläche geht es beim Strukturplan. Fast 20 Hektar werden überplant. Abbildung: Stadt Schwabach



Durch den Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen besteht für die Stadt die Möglichkeit, nördlich der Autobahn und südlich des Stadtteils Forsthof neue Bauflächen zu entwickeln. Dazu wurde vom Amt für Stadtplanung und Bauordnung ein Strukturplan entwickelt, der ingesamt eine Fläche von 19,7 Hektar überplant. Dieser Sturkturplan wird am Donnerstag, 26. Oktober, in einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt.

In der Aula des WEG

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu um 18.30 Uhr in die Aula des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums, Haydnstraße 1, eingeladen. In der Veranstaltung wird der aktuelle Stand der Planung erläutert. Interessierte können sich informieren und Anregungen einbringen.