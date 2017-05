Schwabach: BMW steht nach Unfall in Flammen

Insassen suchen nach Kollision in Bahnhofstraße das Weite - vor 40 Minuten

SCHWABACH - Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Mercedes in der Schwabacher Bahnhofstraße machten sich die Fahrzeuginsassen des Unfallfahrzeugs, einem BMW, aus dem Staub. Dieser fing Feuer.

Erst Unfall, dann Flammen. Das Ausbrennen dieses BMW konnte die Freiwillige Feuerwehr Schwabach nicht mehr verhindern. © Jürgen Karg



Erst Unfall, dann Flammen. Das Ausbrennen dieses BMW konnte die Freiwillige Feuerwehr Schwabach nicht mehr verhindern. Foto: Jürgen Karg



Am Samstag kollidierte in Schwabach (Bahnhofstraße) ein BMW mit einem geparkten Mercedes. Der Unfallwagen, der nach dem Zusammenstoß gegen eine Mauer gefahren war, stand in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwabach konnte das Ausbrennen des Unfallfahrzeugs nicht mehr verhindern.

Die vier Insassen des BMW suchten nach der Kollision das Weite, konnten aber im Verlauf des Abends in der Nähe der Unfallstelle angetroffen und verhaftet werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Welche der vier Personen den Wagen gefahren hat, musste auf der Dienststelle geklärt werden. Die Ermittlungen laufen.

Bilderstrecke zum Thema BMW brennt aus: Fahrzeug nach Unfall in Flammen Am Samstag kollidierte in der Schwabacher Bahnhofstraße ein BMW mit einem geparkten Mercedes. Die Fahrzeuginsassen flüchteten von der Unfallstelle, der BMW stand lichterloh in Flammen. Die Polizei konnte die vier Personen, die in dem Fahrzeug gesessen waren, später ausfindig machen und festnehmen. Die Ermittlungen laufen.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.