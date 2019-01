Schwabach: Brand lässt Fragen offen

SCHWABACH - Nach dem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Südlichen Ringstraße am Dienstagvormittag waren auch bis Mittwochnachmittag noch einige Fragen offen.

Im Hinteren Teil dieses Mehrfamilienhauses in der Südlichen Ringstraße war am Dienstagvormittag das Feuer ausgebrochen. Die Bilanz: eine Tote, ein Schwerverletzter, mindestens 100 000 Euro Schaden. © Foto: Wilhelm



Bei dem Feuer war, wie berichtet, eine Frau ums Leben gekommen, ein Mann hatte lebensgefährliche Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Opfern um die beiden Bewohner der Wohnung handelt. Letzte Zweifel sollen mittels eines DNA-Abgleichs beseitigt werden. Der schwer verletzte Mann ist bis jetzt nicht ansprechbar.

Ursache unklar

Unklar ist auch noch, wie das Feuer entstanden ist. Die Experten der Schwabacher Kriminalpolizei sind derzeit dabei, die Spuren auszuwerten.

