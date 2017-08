Schwabach: Brunner soll in den Landtag

SPD schickt beliebten Kommunalpolitiker ins Nominierungsrennen, allerdings muss er eine Nürnberger Mehrheit überzeugen - vor 57 Minuten

SCHWABACH - Die Schwabacher SPD hat auf einer Mitgliederversammlung die Schwabacher Dr. Gerhard Brunner als potenziellen Landtagskandidaten und Magdalena Reiß als potentielle Kandidatin für den Be-

zirkstag, jeweils im Stimmkreis Nürnberg-Süd und Schwabach, nominiert. Die Genossen empfehlen dabei der Stimmkreiskonferenz im November in Nürnberg, mit diesem Kandidatenteam ins Rennen zu gehen. Ob die beiden dort wirklich gewählt werden, ist aber längst nicht klar. Denn dort haben die Delegierten aus Nürnberg die Mehrheit. Und ob die nach der 2018 endenden Ära von MdL Helga Schmitt-Bussinger noch einmal einen Schwabacher Landtagskandidaten nominieren werden, muss bezweifelt werden. Hier muss Gerhard Brunner im Nürnberger Süden noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Dr. Gerhard Brunner (re.) soll die Nachfolge von Helga Schmitt-Bussinger im Landtag antreten. Doch bevor er sich tatsächlich dem Wählervotum stellen kann, muss er erst noch die Nürnberger Delegierten überzeugen. Magdalena Reiß ist Schwabachs Wunschbewerberin für die Bezirkstagskandidatur. SPD-Kreisvorsitzender Peter Reiß (li.) drückt beiden die Daumen.



Zunächst zum Landtag. Bei der Versammlung in Schwabach stellte sich nicht nur Gerhard Brunner vor. Auch die Nürnberger Stadträtin Claudia Arabackyj warb für sich – sie unterlag jedoch später in der Abstimmung gegen den Schwabacher.

Lange Erfahrung

Die 45jährige Arabackyj, die politisch bei den Falken sozialisiert wurde, stellte ihre langjährige Erfahrung im Nürnberger Stadtrat heraus – bereits seit 2002 ist die Werbekauffrau dort Mitglied. Als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und kinder- & jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ist gerade in diesem Bereich bestens vernetzt. Gerade in ihren Schwerpunktthemen Bildung, Sozialpolitik und Partizipation wolle sie in München mitwirken: "Ich will die Chance nutzen und Politik, meine Leidenschaft, zu meinem Beruf machen. Hier habe ich Lust, in München Politik für das ganze Land mitzugestalten."

Der 53-jährige Biologe und Lehrer Gerhard Brunner bewirbt sich um das Landtagsmandat, um in München gute Politik für Schwabach und die Region durchsetzen zu können. Bereits seit 1996 gehört Brunner dem Schwabacher Stadtrat an und ist hier seit 1998 stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Kritik an Landesregierung

Deutlich kritisierte er massive Fehler der aktuellen Landesregierung bei den Themenfeldern Wohnen, Bildung und Umwelt. Insbesondere die Behandlung der Kommunen durch die derzeitige Politik des Freistaates war ihm ein Dorn im Auge, exemplarisch an vielen Beispielen aufgezeigt. "Ich will Eintreten für die Belange von Kommunen – weil ich weiß, wo hier in Finanzfragen oft der Schuh drückt. Zum Beispiel beim Thema Bildung: Die Kommunen als Sachaufwandsträger für Schulen bluten wegen immer neuen Aufgaben – und der Freistaat hält sich zurück fördert weniger Unterrichtsraum als pädagogisch erforderlich – und die Kommunen müssen drauflegen, um funktionierende Schulen bauen zu können."

Problematisch sei auch die zögerliche Entwicklung von Ganztagsschulen, die personell dürftig ausgestattet seien – "das kann auf Dauer nicht gut gehen".

Schlecht organisiert

Selbstverständlich durften auch die Themen Energie und Umweltschutz nicht fehlen – gerade hier ist Brunner durch sein jahrelanges Wirken im Stadtrat, aber auch beim Bund Naturschutz oder den Bürgersolaranlagen, inhaltlich besonders gut aufgestellt: "Der Prozess zur Energiewende ist in Bayern schlecht organisiert und ins Stocken geraten. Wir brauchen einen zügigen und bezahlbaren Ausbau der alternativen Energien."

Dem Schwabacher Biologen ist es wichtig, dass Umweltpolitik immer im Dienste des Bürgers stehen muss. "Umweltpolitik ist Sozialpolitik, wenn es gelingt, am Wohnort saubere Atemluft, bestes Trinkwasser und attraktive Naherholungsräume anbieten zu können." Dafür müsste die Landespolitik einen vernünftigen Rahmen liefern, in dem die Kommunen sich entwickeln können, statt Versiegelung und Zersiedelung Tür und Tor zu öffnen.

Gleichzeitig müsse man den Wohnungsmarkt im Auge behalten, der auch von der Staatsregierung jahrelang sträflich vernachlässigt worden sei. "Soweit möglich müssen wir nach Nürnberger Vorbild auch in Schwabach Quoten für sozialen Wohnungsbau bei Neubauten durchsetzen – denn Wohnen darf nicht zum Luxusgut werden."

Klares Votum für Brunner

In der anschließenden Abstimmung fiel das Votum der Schwabacher Genossen deutlich aus – fünf Stimmen entfielen auf Arabackyj, mit 39 Stimmen setzte sich Brunner deutlich durch. Ein klares Signal der Schwabacher, wen sie sich für die Nominierungskonferenz im November wünschen.

Im Anschluss daran stand auch die Nominierung einer Bezirkstagskandidatin auf dem Programm. Hier warf die 25jährige Studentin des Gesundheitsmanagements, Magdalena Reiß, den Hut in den Ring. Wichtigstes Thema im Bezirk ist, schon aufgrund seines Etats, die Sozialpolitik – maßgeblich die Versorgung für Menschen mit Behinderung. Hier sei, so Reiß, wichtig, dass nicht nur gefragt werde, was jemand nicht kann, sondern herausgefunden wird, was jemand kann. Insbesondere die Politik der Sozialleistungsverteilung im Bezirk kritisierte Reiß dabei: "Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist nach Bedarf zuzuteilen – nicht nach Kassenlage."

"Und die Beschäftigten?"

Deutlich wurde Reiß insbesondere beim Thema der Bezirkskliniken. Hier beklagte die stellvertretende Vorsitzende sowohl der Schwabacher Jusos als auch der AsF, dass Kritik am Führungsstil des Geschäftsführers unter den Teppich gekehrt worden sei. Stattdessen erhalte er 50 Prozent mehr Gehalt. "Angegeben wird, dass dies als Würdigung für die gute Arbeit erfolge. Und wo ist die Würdigung für die gute Arbeit der Beschäftigten, die die Rettung der Kliniken erst ermöglicht hat?", fragte Reiß.

Auch für Reiß wurde ein Votum abgegeben: Bei nur einer Enthaltung wurde die junge Sozialdemokratin einstimmig als Kandidatin für den Bezirkstag empfohlen.

