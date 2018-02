Schwabach: Chlorgasalarm im Hallenbad

Niemand verletzt — Ursache noch unklar — Großeinsatz - Bad bleibt vorerst gesperrt - vor 27 Minuten

SCHWABACH - Ein Chlorgasalarm im Schwabacher Hallenbad hat am Freitag Vormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war am Nachmittag noch unklar. Wann das Hallenbad wieder geöffnet werden kann, steht noch nicht fest. "Erst müssen wir die Ursache klären", so Julia Peter, die Pressesprecherin der Stadtwerke.

Den Chlorgasraum des Hallenbads, in dem das giftige Gas ausgetreten war, konnten die Feuerwehrmänner nur mit speziellen Chemieschutzanzügen und Atemgeräten betreten. Anschließend wurden sie vor dem Hallenbad dekontaminiert. © Foto: Günther Wilhelm



Das Hallenbad war wegen der Faschingsferien geschlossen. Im Gebäude befand sich deshalb nur eine Mitarbeiterin, als etwa um 10.45 Uhr automatisch Alarm ausgelöst wurde.

Das hochgiftige Gas war im etwa zwei mal zwei Meter großen Chlorgasraum ausgetreten, in dem die Gasflaschen gelagert sind. "Der Raum ist hermetisch abgeriegelt", erklärte Schwimmmeister Robert Dick. Die Schwimmhalle und der Außenbereich waren also nicht betroffen. Im Chlorgasraum hat die Sprinkleranlage sofort reagiert. Durch das Wasser wird das Chlorgas gebunden.

Auch wenn keine akute Gefahr bestand, nimmt die Feuerwehr Chlorgas sehr ernst. "Wir waren mit rund 25 Leuten vor Ort", erklärte Einsatzleiter Michael Zellermaier von der Feuerwehr Schwabach, die zudem von Kräften aus Rednitzhembach unterstützt wurde. Die Bismarckstraße mit dem großen Parkplatz war für mehrere Stunden gesperrt.

