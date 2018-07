Schwabach: Das Bürgerfest kann beginnen

Alles ist vorbereitet: Von Freitag bis Sonntag feiern die Schwabacher und ihre Gäste in der Innenstadt - vor 57 Minuten

SCHWABACH - Am Sonntagabend, um 22 Uhr, wird das 41. Schwabacher Bürgerfest ausklingen. Alljährlich, so versichern Angelika Preinl, Rudi Nobis und Hartmut Hetzelein, wird dies ein besonders ergreifender Moment sein: Nicht, weil die Großveranstaltung dann zu Ende ist, sondern weil sich dazu traditionell vor der Bühne auf dem Königsplatz Hunderte von Bürgerfest-Gästen versammeln werden, um gemeinsam zu singen. Heuer, so verrät Angelika Preinl, stimmen Pino Barone und Band dazu "Volare" an.

Sie freuen sich stellvertretend für die zahlreichen Mitwirkenden bereits auf Nummer 41 des Schwabacher Bürgerfests: Rudi Nobis, Angelika Preinl und Hartmut Hetzelein (von links) vom Verkehrsverein. © Fotos: Karg



Über 100 Programmpunkte werden es bis dahin sein, die von Freitagnachmittag bis Sonntagabend stattgefunden haben, gestaltet von vielen, vielen Mitwirkenden und zur Freude Tausender Besucherinnen und Besucher.

Auch in diesem Jahr gilt: Vieles, was sich bereits in früheren Jahren bewährt hat, wurde erneut ins Programm des Bürgerfestes aufgenommen, aber auch Neues wurde eingeplant. Neu ist beispielsweise, dass es heuer nach etlichen Jahren Pause wieder einen "Handballerhof" geben wird.

Haben die Handballer des SC 04 in früheren Jahren den sogenannten "Häring-Hof" am Rande des Marktplatzes bewirtschaftet und sich dabei hinsichtlich der dort herrschenden Stimmung einen legendären Ruf erworben, so findet 2018 ein Neubeginn statt und zwar im "Zeller-Hof", Zugang vom Martin-Luther-Platz aus.

Nobis will kürzer treten

Angelika Preinl hat für Bürgerfest Nummer 41 federführend die Programmzusammenstellung übernommen, Rudi Nobis und Hartmut Hetzelein, Vorsitzender des Verkehrsvereins, sind ihr dabei beratend zur Seite gestanden.

Nobis, der bereits beim ersten Schwabacher Bürgerfest, das aus Freude über die Schaffung der Fußgängerzone einst von Karl Horst Wendisch "erfunden" worden ist, an vorderster Front dabei war, hat sich ein wenig zurückgenommen, will nun kürzer treten.

Vielen Schwabachern in bester Erinnerung ist wohl nach wie vor das Bürgerfest im vergangenen Jahr, als Schwabach Stadtjubiläum gefeiert hat. "Es wird schwer bis unmöglich sein, dieses Fest zu toppen", räumt Hartmut Hetzelein unumwunden ein. Auch wenn sich die Organisatoren wiederum sehr viel Mühe gegeben haben, dass für jeden und jede etwas dabei sein wird.

Musikalische Vielfalt

Auf der großen Bühne nahe des Schönen Brunnens wird der Freitagabend musikalisch von "CJ & The Sunshinegang" bestritten. Ihr Repertoire: Funk und Soul, aber auch Discomusik der 70er und 80er Jahre sowie Rock-Klassiker. Am Samstagabend gibt’s auf dem Marktplatz eine Premiere: Erstmals tritt beim Bürgerfest die Band "Hookshot" aus Nürnberg auf. "Hookshot" steht für Evergreens, Partyrock und Jazziges. Der Sonntagabend wird von Pino Barone und Band gestaltet. Das italienische Flair passt wunderbar zu einem (hoffentlich) sommerlichen Abend.

Der Blick sei aber ebenso auf die leiseren Klänge gelenkt, wenn etwa am Sonntagnachmittag das Rosenholz-Quintett im Bürgerhaus Franz Schuberts Forellenquintett erklingen lässt. Oder wenn am Freitagabend in der Alten Synagoge die Gruppe Tanto Quanto Blockflötenmusik mit Percussion, Gambe und Gesang zum Besten gibt.

Der Bürgerfest-Sonntag beginnt wiederum mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Königsplatz. Dazu singen die Liedertafel Forsthof und der Volkschor Schwabach. Musik erklingt von den Posaunenchören der Schwabacher Kirchengemeinden.

jk