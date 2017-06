Schwabach: Das geht unter die Haut

Im Markgrafensaal trafen sich erstmals die Größen der Tätowierer-Szene - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Batman, ein mehrfarbiger Tigerkopf und Trevor, der undurchsichtige Charakter aus einem Videospiel. Die Bilderwünsche der Besucher sind ausgefallen, doch für begabte Stecher kein Problem. Was der Kunde wünscht, das wird gemacht. An fast allen Ausstellungsständen hängen die Profitätowierer bald nach der offiziellen Eröffnung konzentriert an der Nadel. Am Samstag und Sonntag hat in Schwabach erstmals eine Tätowierer-Messe stattgefunden.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um Körperschmuck geht.



Flink wandert die Tinte unter die oberen Hautschichten. Überschuss verschwindet schnell. Farbe aufnehmen – stechen – wischen ist als Dreiklang zu beobachten. Der Verbrauch an Küchentüchern ist enorm. Exakte Arbeit ist die Voraussetzung für hohes künstlerisches Niveau. Das geht bei Tätowierern Hand in Hand. "Die Besten kommen aus Russland", sagt Markus Hagen, nachdem er bereits zwei Stunden fast regungslos auf einer Art Massageliege verbracht hat. Für ihn kein Problem. Das Raubtierantlitz, ein Tiger, soll unbedingt seinen Leib zieren. Wie maßgeschneidert. Es ist schon das neunte Kunstwerk dort.

Markus Hagen ist ein absoluter Fan der Körperkunst. "Irgendwann ist sicher alles voll", sagt er. Dafür ist er auch bereit zu leiden. "Jetzt, wenn die vielen Farben kommen, tut es ziemlich weh." Und der Abschluss ist noch nicht so nah. "Dauert mindestens noch drei Stunden", sagt er. Doch am Ende des Tages hat sich die Mühe für ihn und die blutjunge Künstlerin gelohnt. Irina Loktionova wird mit zwei Preisen ausgezeichnet. Sie hat am Samstag das beste Tattoo mit dem besten Farbenspiel gestochen.

Aus Freundschaft

Nach und nach entstehen immer mehr der zahlreichen Vorlagen eins zu eins auf Oberschenkeln, Hüften oder Unterarmen. Nadine Kühnlein aus Schwabach und Daniela Schmauser aus Spalt wollen ein identisches Motiv. Die beiden Frauen sind seit ihrer Grundschulzeit befreundet. Ein Kolibri mit Freundschaftsspruch auf jeder rechten Wade besiegelt ihre Verbindung nun auch für die Zukunft. Tätowierer Wolfgang Schulte aus Fulda braucht für jedes etwa 20 Minuten. Selbst beim zweiten Blick sind kaum Unterschiede zu erkennen. "Exakt so haben wir es uns vorgestellt", loben Kühnlein und Schmauser die beiden Bilder, die Kalligraphie und Malerei verbinden. Schulte arbeitet mit Künstlername. "Tattoo by Dicky" heißt sein Label.

Ralph alias "Rafa"

Irina Loktionova erfüllt den Wunsch von Markus Hagen: Ein Tigerkopf soll seinen Oberschenkel zieren. Es erfordert stundenlange Geduld, bis das Kunstwerk fertig ist. © Fotos: Robert Schmitt



Auch der Veranstalter der ersten internationalen Tattoo-Expo im Markgrafensaal ist in den einschlägigen Kreisen vor allem mit seinem Pseudonym bekannt. Der 44-jährige Ralph Ostermeier arbeitet sei 15 Jahren als "Rafa". Begonnen hat er mit einem Laden in Fürth. Dann zog es ihn nach Ansbach. 2011 hat er in der Schwabacher Bahnhofsstraße ein Tätowier-Studio eröffnet. "Alle Altersstufen und alle Schichten kommen zu uns", schildert er seine Erfahrungen. "Arm und Reich, Fußballprofis und Manager ebenso wie Geistliche und sogar eine 81-Jährige zählen zu unseren Kunden."

Das Ziel der zweitägigen Tattoo-Messe hat er deshalb auch klar vor Augen. "Mir geht es darum, unsere Tattoo-Freunde zusammenzubringen, damit sie sich kennenlernen: Sie sollen gemeinsam feiern und Spaß haben", so Ostermeier. "Denn wenn Menschen sich austauschen", findet er, "dann bringt das immer was." Dafür hat er auch zwei Bands engagiert. "Dead Stag" aus Schwabach und "GonzalezBrothers an the Gang" waren für die Musik verantwortlich.

Verborgenes ans Licht

Ursprünglich sollte das internationale Tätowierer-Treffen noch mehr Festival-Charakter haben. Doch das geplante Musikzelt auf dem Markgrafensaal-Parkplatz ist nicht genehmigt worden. Ostermeier plant, die Tattoo-Expo künftig jährlich in Schwabach zu veranstalten. Für ihn ist Tätowieren nicht nur eine Darstellung an der Oberfläche. Vielmehr ist diese Kunstform in der Lage, das Verborgene ans Licht zu bringen, ist er überzeugt.

"Wer den Mut aufbringt, kann sich selbst begegnen, denn mit einer Tätowierung begibt man sich immer ein wenig auf die Reise in sein Innerstes", sagt Rafa. Mit ganz offenbar verblüffenden Ergebnissen. Einer begegnet dort Batman. Ein anderer erkennt einen undurchsichtigen Charakter. Der dritte stößt sogar auf einen Tiger.

ROBERT SCHMITT