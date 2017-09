Schwabach: Das ist alles geboten auf der Kirchweih

Markt, Familientag, Kasperletheater und Samba-Rhythmen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Schwabacher Herbstkirchweih hat bei gemischtem Wetter nach der Eröffnung ihren ersten Höhepunkt erlebt mit dem verkaufsoffenen Sonntag.

Der Autoscooter hat die ganze Woche offen, täglich locken auch Veranstaltungen auf die Kärwa. © Robert Schmitt



Von Montag bis Mittwoch lockt der Kirchweihmarkt in der Südlichen Ringstraße Besucher an. Am Donnerstag ist Familientag mit vergünstigten Preisen. Im Schwabacher "Kärwa-Stodl" lockt ab 15 Uhr ein Kasperletheater die kleinen Besucher.

Am Freitag spielt ab 17 Uhr das "Franken-Trio" im "Kärwa-Stodl", von 18 bis 22 Uhr gibt es brasilianische Samba-Rhythmen von "Batteria quem e" auf dem Festplatz. Am Samstag, 15.30 bis 17.30 Uhr, gibt der Musikzug des TV 1848 Schwabach ein Standkonzert. Ab 17 Uhr spielt wieder das "Franken-Trio" im "Kärwa-Stodl".

Am Sonntag klingt die Kirchweih schließlich aus mit "Straßenkunst trifft Kärwa" von 14 bis 17.30 Uhr und zünftiger Musik von "Andy und Gerhard" im "Kärwa-Stodl".

