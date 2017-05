Schwabach: Das ist "der Neue" am Stadtkrankenhaus

Dr. Markus Scheuerpflug ist Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie - Breite Grundversorgung - vor 30 Minuten

SCHWABACH - Die Erwartungen an ihn sind enorm. Unter seinem Vorgänger Dr. Jörg Jonas sind die Fallzahlen der Allgemein- und Viszeralchirurgie (also der Bauchchirurgie) am Stadtkrankenhaus Schwabach zurückgegangen. 2014 hatte es in der Abteilung noch 995 Operationen gegeben, 2016 waren es 200 weniger: 795. Diese Entwicklung soll der Neue nun korrigieren: Seit Mitte März ist Dr. Markus Scheuerpflug Chefarzt.

Rückkehr: Im Schwabacher Stadtkrankenhaus ist Dr. Markus Scheuerpflug geboren, seit Mitte März ist er neuer Chefarzt. Zuvor war er Oberarzt an der Kreisklinik Roth. © Foto: Wilhelm



Geschäftsführer Diakon Klaus Seitzinger setzt große Hoffnung in ihn und ist überzeugt, den richtigen Mann für eine langfristige Zusammenarbeit gefunden zu haben: "Er hat fachlich einen sehr guten Ruf und ist zudem in der Region verwurzelt."

Für das Stadtkrankenhaus Schwabach gilt das sogar in besonderer Weise: "Ich bin hier im Haus geboren", sagt Dr. Scheuerpflug. Aufgewachsen ist er im Abenberger Ortsteil Obersteinbach, Abitur hat er in Windsbach gemacht ("ohne zu singen"), Medizin studiert in Erlangen.

18 Jahre in Roth

Seine erste Stelle hat er 1999 in Roth angetreten. Während seiner Zeit in der Kreisklinik hat er sich gleich doppelt fortgebildet: 2005 zum Fachart für Chirurgie, 2016 zum Facharzt für Viszeralchirurgie. Bereits 2010 wurde er zum Oberarzt berufen.

"Alle meine Lorbeeren habe ich in Roth erworben", sagt Scheuerpflug schmunzelnd. Im Pressegespräch wirkt er auf eine entspannte Art selbstbewusst — ohne jeden Anflug von Selbstinszenierung.

Der Wechsel nach Schwabach ist für den 45-Jährigen ein weiterer Karriereschritt: vom Oberarzt zum Chefarzt. "Ich dachte mir: Ich kann mehr. Und ich habe natürlich überlegt, wie ich das erreichen kann. Aber in Norddeutschland hätte ich mich nicht beworben", sagt er. Mit seiner Frau und den beiden Söhnen lebt er in Georgensgmünd. Die Arbeitsstelle in Schwabach bietet ihm die Möglichkeit, in der Region zu bleiben und sich beruflich weiterzuentwickeln.

"Der Reiz ist, seine medizinischen Vorstellungen umsetzen zu können", erklärt Scheuerpflug. Als Chefarzt hat man die letzte Entscheidung — und die letzte Verantwortung.

"Wie beim Schach"

"Das muss man sich zutrauen. Medizin ist sehr individuell. Man muss schnell einen vernünftigen Therapieplan entwickeln können. Das ist wie beim Schach: Man muss verschiedene mögliche Verläufe vorausdenken, um dann den besten Zug zu machen. Als Chirurg darf man kein Zweifler sein."

Ob ihm dennoch erste Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung gekommen sind? Schließlich hat er seinen Vertrag unterschrieben, noch bevor offiziell bekannt gegeben wurde, dass das Stadtkrankenhaus in die Trägerschaft der Diakonie übergehen soll. "Mir war das schon bekannt. Ich bin nicht überrumpelt worden", versichert er.

Wie er den sich anbahnenden Wechsel einschätzt? "Bei einem rein privaten Träger hätte ich meine Bedenken. Aber ich kenne ja die Häuser der Diakonie in der Region wie etwa Neuendettelsau. Das sehe ich schon positiv."

Wie auch seine ersten Eindrücke in Schwabach. "Ich habe quantitativ wie qualitativ ein sehr gutes Team." In seiner Abteilung arbeiten vier Oberärzte und zehn Assistenzärzte. Die will er ganz bewusst einbinden. "Chirurgen wollen operieren. Ich bin kein Chef, der alles selbst operieren muss, sondern eher der Typ, der die Dinge kollegial gestalten will."

Scheuerpflug und seinen Kollegen stehen vier OP-Säle zur Verfügung. "Der OP-Bereich ist nicht der allerjüngste, aber er ist schon gut ausgestattet. Wir haben alles, was man braucht." Auch für minimalinvasive Chirurgie, die mit möglichst geringen Eingriffen auskommt und die zu den Spezialgebieten des neues Chefarztes gehören.

"Optimale Behandlung"

Seitzinger und Scheuerpflug sind sich darin einig, das Profil als Krankenhaus der Grundversorgung wieder zu schärfen. Auch deshalb fiel die Wahl auf Scheuerpflug. "Er ist noch als ein Allrounder ausgebildet worden", erklärt Seitzinger.

"Schwere Fälle überweisen wir natürlich an größere Kliniken, die dafür eingerichtet sind. Aber über 90 Prozent der chirurgischen Krankheiten können wir optimal behandeln", betont der neue Chef-Chirurg. Auf frühere Spezialbehandlungen für vergleichsweise wenige Patienten, wie die Adipositas-Chirurgie für stark Übergewichtige, verzichtet man. "Unser Schwerpunkt muss mehr sein als ein Punkt. Wir bieten ein breites Spektrum."

Vertrauen schaffen

Das ist auch eine zentrale Botschaft an die niedergelassenen Ärzte. Als Überweiser spielen sie für das Stadtkrankenhaus eine sehr wichtige Rolle. Bei ihnen stellt sich Dr. Scheuerpflug derzeit vor, um sich gegenseitig kennenzulernen und — teils verloren gegangenes — Vertrauen wieder aufzubauen. "Ich bin ja erst seit wenigen Wochen da. Von einem neuen Trend will ich noch nicht sprechen, aber es gibt doch vielversprechende Ansätze." Kommunikation mit den Ärzten in der Umgebung ist ihm besonders wichtig. "Die wollen wir auch nach der Entlassung von Patienten weiter verbessern", kündigt Dr. Markus Scheuerpflug an. Dies gehöre zu den "Kleinigkeiten im täglichen Ablauf, die ich noch meinem Geschmack anpassen werde".

Ganz seinen Vorstellungen entspricht bereits, wie offen das Stadtkrankenhaus gegenüber neuen Techniken ist. Stichwort "EDV-gestützte Visite". In der Inneren Medizin laufen bereits Testläufe, auch die Chirurgie soll folgen. "Bei dieser quasi elektronischen Visite hat man ein Tablet dabei und damit alle Patientendaten und zum Beispiel Röntgenbilder sofort parat. Dafür sind wir ein Testkrankenhaus in der Region. Da spürt man schon eine Innovationskraft im Haus."

