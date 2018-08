Schwabach: Das Parkbad feiert Beach-Party

Mit Spaßprogramm und gutem Wetter kamen die Kids voll auf ihre Kosten - vor 42 Minuten

SCHWABACH - Sommerprogramm in der Stadt. Bei der Beachparty im Parkbad sind die Kids voll auf ihre Kosten gekommen. Von 14 bis 20 Uhr war ein umfangreiches Spaßprogramm im und am Wasser geboten.

Limbotänzerinnen im Schaum. Ungewöhnliche Bilder gab es am „halben Feiertag“ Mariä Himmelfahrt im Schwabacher Parkbad. Foto: Fotos: Robert Schmitt



Zum Auftakt versammelten sich alle vor der großen Schaumkanone. Dabei wurde nicht nur getanzt. Ein Limbo-Wettbewerb und Ballspiele ließen Kinder und Jugendliche richtig warm laufen. Danach waren alle Becken Schauplatz verschiedener Spektakel. Das Kunstspringen, der Arschbombenwettbewerb und das Edelstein-Tauchen waren schon fast sportlich angehaucht.

All jene, die weniger Interesse an heiterem Kräftemessen hatten, vergnügten sich mit der großen Krake. Sie hatte ihren Platz neben den regulären Besuchern im Schwimmerbecken gefunden. Auf der kleinen Plastikinsel mit mehreren Armen war gar nicht so leicht Halt zu finden. Manche Eroberer hüpften vom "Ufer" aus direkt auf die dicken Tentakel. Das war ausnahmsweise erlaubt. Denn die Regel "Nicht vom Beckenrand springen" war während der sechs Stunden währenden Beachparty außer Kraft gesetzt.

stt