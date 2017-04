Schwabach: Die Rückkehr von Dame und König

Nach langen Jahren kann auf dem Martin-Luther-Platz wieder Schach gespielt werden - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Einen Moment lang kann Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht nicht so recht glauben, was er sieht. Da steht doch tatsächlich die Dame direkt in Reichweite seines Springers. So ein Angebot kann man sich nicht entgehen lassen. Nicht einmal, wenn es unfreiwillig ist und von seinem Chef kommt. "Oh Gott", ruft OB Matthias Thürauf, "jetzt hab’ ich den Läufer mit der Dame verwechselt."

© Foto: Günther Wilhelm



Foto: Foto: Günther Wilhelm



Tja, da ist der Oberbürgermeister offenbar ein wenig aus der Übung. "Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Jugendlicher hier ab und zu gespielt habe", erzählt Thürauf. Jetzt aber hat er dazu wieder Gelegenheit. Gleich neben seinem Arbeitsplatz. Und nicht nur mal kurz beim Fototermin.

Frisch lackiert

Denn seit Mittwoch ist das Pflaster-Schachbrett auf dem Martin-Luther-Platz wieder bespielbar. Erstmals seit langen Jahren. Vergangene Woche wurden bereits die Felder wieder lackiert, nun folgten die Schach-Figuren, die noch im Baubetriebsamt gelagert waren.

Die stehen allerdings nicht mehr wie früher frei auf dem Platz. Um dem Vandalismus früherer Jahre vorzubeugen, warten sie nun in einer abgeschlossenen Holzkiste auf Spieler. Schachfans können sich den Schlüssel im Bürgerbüro des Rathauses holen — gegen zehn Euro Pfand.

Diese Sicherheitsmaßnahme bedeutet: Gespielt werden kann nur zu den Öffnungszeiten des Rathauses. "Sonst haben wir keine Kontrolle, das keine Figur wegkommt", erklärt Jürgen Ramspeck, der Pressesprecher der Stadt. In jedem Fall ist der Martin-Luther-Platz wieder um ein "neues altes" Gestaltungselement reicher.

Erster Vorbote

Insofern ist das Schachspiel auch eine Art kleiner Vorbote für das, was in den kommenden Jahren geplant ist: die Umgestaltung des gesamten Martin-Luther-Platzes. "Die wollen wir möglichst bald angehen", betont OB Matthias Thürauf. "Die Umgestaltung wäre ja schon erfolgt, wenn nicht die Sanierung der Stadtkirche dazwischen gekommen wäre."

Sogar ein Konzept hatte der Stadtrat 2009 bereits beschlossen. Bei einem Architekten-Wettbewerb hatte sich die Jury einstimmig für einen Entwurf entschieden, der einen Glaspavillon im Bereich der früheren Holzbuden vorsieht: Raum etwa für ein Café. Dieser Entwurf soll Grundlage der Planung werden, so Thürauf. "Aber das werden wir natürlich nochmal ausführlich im Stadtrat besprechen." gw