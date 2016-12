Schwabach: Erst angebaggert, dann beklaut

19-Jähriger von Polizei in Spielhalle festgenommen - 09.12.2016 12:36 Uhr

SCHWABACH - Einen rabiaten Taschendieb nahm die Polizei in der Nacht auf Freitag fest. Er hatte sich an eine Aufsicht in einer Schwabacher Spielhalle rangemacht.

Gegen 2 Uhr nachts bedrängte laut Polizeiangaben ein 19-Jähriger die Aufsicht einer Schwabacher Spielhalle. Die Frau verbat sich die Annäherungsversuche des jungen Manns und kündigte an, die Polizei zu verständigen. Daraufhin wurde der 19-Jährige ausfällig und sprach Drohungen gegenüber der Frau aus.

Weil sie sich ängstigte, verließ sie laut Polizei „fluchtartig ihren Arbeitsplatz“ und verständigte telefonisch die Beamten. Der aggressive Teenager nützte den nun unbeaufsichtigten Moment in der Spielhalle und klaute aus der Handtasche der Mitarbeiterin deren Smartphone sowie eine geringe Summe Bargeld.

Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm den Täter noch in der Nähe der Spielhalle fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut und gaben es der Frau wieder zurück. Der 19-jährige sieht sich nun einer Anzeige wegen Diebstahl, Beleidigung und Bedrohung gegenüber.

co