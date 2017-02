Schwabach: Exhibitionist entblößt sich auf Feldweg

Frau war mit Hund spazieren - Mann nahm sexuelle Handlungen an sich vor - vor 3 Minuten

SCHWABACH - Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund traf eine junge Frau am Sonntag auf einen Exhibitionisten. Vor den Augen der jungen Frau nahm der Mann sexuelle Handlungen an sich vor. Die Polizei Schwabach such nun nach Zeugen.

Gegen 12.30 Uhr war die Frau beim Weiherweg mit ihrem Hund spazieren. Auf einem Feldweg zwischen Schwabach und Wolkersdorf trat ihr auf Höhe eines Waldstücks ein Mann in schamverletzender Weise gegenüber. Vor der Frau nahm er sexuelle Handlungen an sich vor.

Der etwa 30 Jahre alte Täter soll schlank und etwa 1,75 Meter groß sein. Der Mann hatte kurze braune Haare mit auffallenden Geheimratsecken. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke, Blue-Jeans und grauen Turnschuhe.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der 0911 2112 3333 entgegen.

blu

