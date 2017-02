Schwabach: Fette Beute bei Einbruch in Spielzeugladen

Unbekannte stehlen Waren im Wert von mehreren tausend Euro - vor 6 Minuten

SCHWABACH - Erheblicher Schaden ist bei einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Spielwarenhandels in der Walpersdorfer Straße angerichtet worden. Die unbekannten Täter erbeuteten Waren aus dem Bereich des Modellbaus im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, so die Polizei.

Außerdem verursachten die Täter bei dem gewaltsamen Eindringen in das Geschäft einen Sachschaden von etwa 300 Euro.

Spurensuche

Die Tat wurde zwischen Montag und Donnerstag dieser Woche verübt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kriminalpolizei Schwabach hat Spuren der Einbrecher am Tatort gesichert und sucht nun nach Zeugen, von denen man sich Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen erhofft, die im Gewerbegebiet an der Walpersdorfer Straße unterwegs gewesen sind.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 21 12-33 33 entgegen.

