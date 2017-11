Schwabach: GeWoBau saniert Dach des Iffland-Hauses

Optionen für die Nutzung: Wohnungen oder Hotel - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Noch ist offen, was aus der ehemaligen Färberei und späteren Druckerei Iffland in der Nürnberger Straße 2 einmal werden wird. Trotzdem sind vor einigen Wochen schon die Bauarbeiter angerückt.

Das Foto zeigt die Baustelle in der Nürnberger Straße, das Haus hat ein "grünes Gewand" angelegt. © GeWoBau



"Das Dach ist undicht und wir haben beschlossen, diesen Teil der Sanierung vorzuziehen", erklärt Harald Bergmann, Geschäftsführer der GeWoBau Schwabach. "Die Arbeiten müssen ohnehin gemacht werden, und jetzt vor dem Winter ist dazu eine gute Gelegenheit. Wir bitten die Anwohner für die Unannehmlichkeiten um Verständnis."

Was die künftige Nutzung des Hauses aus dem frühen 18. Jahrhundert (Baujahr etwa 1710) betrifft, werden derzeit zwei Möglichkeiten geprüft. "Zum einen können wir ein Wohnhaus mit etwa 15 Einheiten planen", so Bergmann. "Denkbar ist aber, aus dem Gebäude ein Stadthotel mit 30 Zimmern zu zaubern. Wir prüfen genau, was an diesem Standort am besten passt."