"Schwabach glänzt": Glanzvoller Start in den Advent

Krippenanblasen — Weihnachtsbeleuchtung — Krippenweg — Einkaufsnacht - vor 41 Minuten

SCHWABACH - "Schwabach glänzt": Unter diesem Motto ist Schwabach am Freitag in die Adventszeit gestartet. Zum vierten Mal bietet diese Veranstaltung ein Mischung der Kontraste.

Weihnachtsflair im Herzen der Altstadt: Am Freitagabend erstrahlte der Marktplatz in der herrlichen Weihnachtsbeleuchtung.



Weihnachtsflair im Herzen der Altstadt: Am Freitagabend erstrahlte der Marktplatz in der herrlichen Weihnachtsbeleuchtung.



Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben: Freitagabend, 18.24 Uhr. "Jetzt ist es so weit", sagt Moderatorin Carola Lubowski. Nach einem kurzen Augenblick der Stille erstrahlt der Schwabacher Marktplatz im stimmungsvollen Schein der Weihnachtsbeleuchtung, und Carola Lubowski sagt, was alle denken: "Es ist immer wieder schön."

Wer es ruhig besinnlich will, für den sind die Stadtkirche, St. Sebald, die Spitalkirche und die Franzosenkirche geöffnet. Klaus Peschik an der Orgel der Stadtkirche und ein gesungenes Gebet in St. Sebald sorgen für die musikalische Untermalung.

Und wer schon mal Geschenke suchen möchte, hat bei der "langen Einkaufsnacht" in den Geschäften die große Auswahl.

Die kleine Feierstunde leiten Kindergartenkinder mit einem Lied am Krippenhaus ein, kurz darauf folgt das traditionelle "Anblasen" durch Christina Oumard und Max Weiner.

"Das ist das schönste Krippenhaus Deutschlands", sagt Rudi Nobis. Und damit das so bleibt, spendet der Verkehrsverein dem Krippenhaus 500 Euro. Hartmut Hetzelein überreicht Arnfried Stange den symbolischen Scheck, während erstmals für den Erhalt dieses Schwabacher "Wahrzeichens" gesammelt wird.

Den kirchlichen Segen spenden im Rahmen einer kurzen ökumenischen Andacht Pfarrer Paul-Hermann Zellfelder und Pfarrvikar Mariusz Chrostowski. Zellfelder weist zugleich auf die Eröffnung des "Schwabacher Krippenwegs" hin, der zum fünften Mal zu einem Spaziergang einlädt.

Das traditionelle "Anblasen" erfolgte durch Christina Oumard und Max Weiner.



Das traditionelle "Anblasen" erfolgte durch Christina Oumard und Max Weiner.



Erstmals wird es an jedem Adventswochenende eine eineinhalb- bis höchstens zweistündige Führung zu ausgewählten Stationen geben. Premiere ist am morgigen Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr: Treffpunkt zwischen Rathaus und Stadtkirche.

Günther Wilhelm