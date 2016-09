Schwabach: Hakenkreuze am Bahnhof

Unbekannte Schmierer in Limbach — Die Polizei ermittelt - vor 26 Minuten

SCHWABACH/LIMBACH - Am Treppenabgang zum Limbacher Bahnhof haben Unbekannte etwa ein halbes Dutzen Hakenkreuze an die Wand gekritzelt. Das Fachkommissariat Staatsschutz bei der Kripo Schwabach ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wann genau die Täter Ritzwerkzeug und Stift ausgepackt haben, ist nicht genau bekannt. Passanten fielen die Schmierereien am Samstagmorgen auf. Sie informierten daraufhin die Schwabacher Polizei. Mittlerweile sind die Hakenkreuze abgeklebt, möglicherweise wird die entsprechende Panele ausgetauscht.

Nazi-Schmierereien sind in Schwabacher vergleichsweise selten. Laut Polizeichef Erwin Leitner fiel der Bahnhof Limbach in dieser Hinsicht jetzt zum ersten Mal negativ auf. „Es gab früher so etwas hin und wieder direkt am Schwabacher Bahnhof, in jüngster Zeit aber nicht mehr.“

Sollten der oder die Unbekannten erwischt werden drohen ihnen empfindliche Strafen. Ersttäter kommen meist mit Geldbußen davon. Theoretisch sind jedoch auch bis zu drei Jahre Haft möglich.

rog