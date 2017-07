Schwabach: Heimtückischer Angriff auf Koi-Karpfen

Unbekannte Täter verletzen Fisch in Gartenteich mit Steinwurf - vor 58 Minuten

SCHWABACH - Zwei Jugendliche haben im Schwabacher Stadtteil Unterreichenbach offenbar einen Koi-Karpfen mit einem Steinwurf schwer verletzt.

Hier ein Koi im Botanischen Garten in Erlangen. Sein Unterreichenbacher Artgenosse wurde schwer verletzt. © Marissa Weinrich



Hier ein Koi im Botanischen Garten in Erlangen. Sein Unterreichenbacher Artgenosse wurde schwer verletzt. Foto: Marissa Weinrich



Laut Polizei beobachtete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Unterreichenbach am Samstag kurz nach Mitternacht zwei bisher unbekannte männliche Jugendliche, die einen Stein gezielt in den Gartenweiher des Anwesens warfen. Die beiden Personen ergriffen anschließend sofort die Flucht.

Die Geschädigte musste daraufhin bei einem Blick in den Weiher feststellen, dass der sich dort befindliche etwa 50 Zentimeter lange und bereits 20 Jahre alte Koi-Karpfen durch den Steinwurf am Kopf getroffen worden war und hierbei eine blutende Wunde davontrug. Die entstandene Verletzung ist so gravierend, dass das Überleben des Fischs nicht gesichert ist.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Schwabacher Polizei zu melden.