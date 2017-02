Schwabach: Heiratsantrag bei der Nacht der Narren

SCHWABACH - Bei der Nacht der Narren der Schwabanesen am Rosenmontag gab es Tränen, Freudestränen und kurz vor Mitternacht einen echten Paukenschlag.

Prinzenpaar und bald auch Ehepaar... Foto: Matthias Hertlein



Am Ende der Tanz-Darbietung der Prinzengarde kniete Faschingsprinz Florian I. vor der Bühne nieder und hielt um die Hand von Prinzessin Annika I. an. Sie saß, mit den Tränen kämpfend, auf einem Stuhl. Als Zeichen der Liebe steckte der Prinz ihr einen Ring an. Kurz vor 23.30 Uhr hatte "Die Nacht der Narren" der Schwabanesen den ultimativen Höhepunkt des Abends.

Beim Auszug aus dem Markgrafensaal standen Tänzerinnen und Tänzer für das Prinzenpaar Spalier. Der Heiratsantrag, der für die Besucher (und sicher auch für die Braut in spe) völlig überraschend kam, stellte alles, was zuvor passierte, in den Schatten.

Party-Express nimmt Fahrt auf

Im gut gefüllten Saal paarten sich Showeinlagen der Schwabanesen-Garden mit den Klängen der Rothsee-Musikanten ("RM"), zu Beginn der "Nacht der Narren" stellte sich das Prinzenpaar mit ihrem Hofgefolge dem Publikum vor, die Prinzessin wünschte allen "viel Spaß", den sie am Abend später selbst hatte, ehe der Party-Express Fahrt aufnahm.

Mit "Viva Colonia" ging es los, Udo Lindenberg grüßte via "RM" mit "Mein Ding" und dann ging es querbeet durch alle Musikrichtungen, eine rasante Fahrt zwischen Schlager, Gassenhauern und Klassikern. Einer der Höhepunkte für die tanzwütigen Besucher war Willy Michl's Bobfahrerlied, die Besucher ahmten dabei unter Anleitung der Combo, insbesondere von Sänger Fränky (als Mönch verkleidet), eine Bobfahrt durch den Eiskanal nach. Ein Animateur mit Fan-Nähe war Michi, als er ein paar Mal mit seinem Akkordeon auf den Tischen der Besucher tanzte. Für reichlich Applaus sorgten die Schwabanesen-Nachwuchsgarden, die Prinzengarde mit ihrer Monopoly-Tanz-Einlage, für besondere Heiterkeit das Männerballett.

Dracula grüßte

Currywurst mit Pommes waren der kulinarische Renner des Abends, von den Masken her gab es keine Überraschungen. Anita aus Kammerstein etwa stellte sich als Weinkönigin 2017 zur Schau. Pech für sie, eine Fußverletzung hinderte sich am Tanzen. Ein anderes Thema trat bei der Maskerade in Erscheinung. Ein Gast befasste sich mit dem "Blexit is Exit"-Thema der Engländer, Dracula grüßte, Cowboys und und und.

Also jede Menge Kurzweil bei der "Nacht der Narren" mit dem besoderenen Höheunkt, dem Heiratsantrag. So etwas bekommt man auch nicht alle Faschingstage zu sehen. Ein wundervolles Erlebnis, nicht nur für das Prinzenpaar.

Matthias Hertlein