Schwabach: Ideale Bedingungen für realistische Übung

Im Altstadtkindergarten probte die Feuerwehr für den Ernstfall - vor 54 Minuten

SCHWABACH - Solche Übungen machen wir nur ganz selten“, erklärt Michael Zellermaier, der stellvertretende Kommandant der Schwabacher Feuerwehr und Stadtbrandinspektor. Das Besondere: „Wir haben sie nicht angesagt.“ Ein echter Test für den Ernstfall also. Dafür bot am Montagabend das Gebäude des ehemaligen Altstadtkindergartens in der Petzoldtstraße ideale Bedingungen.

Übung an einem leerstehenden Objekt: Die Feuerwehr übte am und im Altstadtkindergarten. © Text: gw/Foto: Karg



Denn: Das Gebäude steht kurz vor dem Abbruch und wird, wie berichtet, durch einen größeren Neubau ersetzt. „Da ist es also nicht so schlimm, wenn bei der Übung mal etwas kaputt geht. Dann hat die Abbruchfirma weniger Arbeit“, sagte Zellermaier schmunzelnd.

Zusammen mit Zugführer Ivo Schramm hatte er eine möglichst realistische Übung vorbereitet. Fünf Mitglieder der Feuerwehr Penzendorf spielten die Verletzten im Haus, das mit Disco-Nebel innen komplett „verraucht“ wurde.

Rund 40 Aktive

Rund 40 Aktive der beiden Feuerwehren aus Schwabach und Unterreichenbach nahmen, unterstützt vom BRK, an der Übung teil, die von Anwohnern mit großem Interesse verfolgt wurde. Beeindruckend war bereits der Beginn. „Nur acht Minuten nach der Alarmierung war der erste Einsatzzug vor Ort. Das ist super“, zeigte sich Michael Zellermaier sehr zufrieden.

„Gerettet“ wurde neben den Schauspielern auch eine Puppe aus einem Dachfenster. Dabei bewiesen die Feuerwehren, dass sie nicht nur schnell, sondern auch gut eingespielt sind. Entsprechend zufrieden zog Michael Zellermaier Bilanz: „Der ganze Ablauf hat sehr gut geklappt.“