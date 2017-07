Schwabach im Jubiläumsjahr: Bürger feiern ihre Stadt

SCHWABACH - Einen "offiziellen" Festakt oder gar einen Festzug wird es nicht geben, wenn die Stadt Schwabach heuer ihr 900-jähriges Jubiläum feiert. Und doch steht eine zentrale Veranstaltung im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres 2017. Am kommenden Samstag, 8. Juli, ist "Sommerglanz" angesagt. Und es heißt "Schwabach tafelt". Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Und zwar in den Stadtpark. Von 14 bis etwa 23 Uhr wird dort mit einem vielseitigen Programm gefeiert – und getafelt.

Im Stadtpark - hier ein Foto von Hobbyfotograf Anastasios Bousvaros - heißt es am Wochenende: "Schwabach tafelt". © Anastasios Bousvaros



"Ein fröhliches Fest im Grünen mit Freunden und Familie – das ist genau das, was sich alle wünschen, wenn ein Jubiläum gefeiert wird", formuliert Oberbürgermeister Matthias Thürauf in seiner Einladung zu der Großveranstaltung unter Schatten spendenden Bäumen (bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Markgrafensaal statt).

Das Programm und einen Plan, welche Stände wo im Stadtpark zu finden sind, gibt es hier.

"Offiziell" wird es von 16 bis 17 Uhr am Stadtpark-Pavillon. Dort werden Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Oberbürgermeister Matthias Thürauf in ihren Reden das Jubiläum "900 Jahre Stadt Schwabach" im Blick haben. Und da sich auch Kabarettist Wolfgang Krebs in die Rednerliste eingetragen hat, darf man davon ausgehen, dass auch der eine oder andere Politiker ebenfalls noch zu Wort kommen wird.

Quer durch den Stadtpark wird ein langer Tisch aufgestellt. Dort kann man ab etwa 17 Uhr Platz nehmen, sich selbst Mitgebrachtes munden lassen oder auf die kulinarischen Angebote zurückgreifen, die es reichlich geben wird. Blickfang während des ganzen Tages wird eine Ausstellung mit Werken von Mitgliedern des Fotoclubs sein, die im westlichen Teil des Parks aufgebaut wird.

Park für Kinder

Und an die Kinder hat man besonders gedacht: Ihnen ist der "Kids Park" gewidmet, im Südwesten angeordnet, Richtung Spielplatz am Ostanger. Im "Kids Park" gibt es von 14 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr artistische Darbietungen und Ulrich Hallmeyer öffnet seine Holzschnitzwerkstatt für Kinder ab acht Jahren. Unter dem Motto "Upcycling" zeigt Carlos Cortizo, wie Tiere selbst gebastelt werden können. Am Spielmobil des Stadtjugendrings haben eine Näh- (Duftsäckchen nähen) und eine Lederwerkstatt (Schlüsselanhänger basteln) geöffnet. Außerdem gehen die Kinderkundschafter (das Projekt wurde jüngst mit dem Preis der Bürgerstiftung ausgezeichnet) auf Entdeckungsreise durch den Stadtpark, es gibt unter anderem auch Bewegungsspiele und Kinderschminken. Mitmachen kann man bei der Clown- und Mimenschule "La Escuela de la Comedia y el Mimo" aus Nicaragua. Am Abend dann ist Kinder-Disco angesagt.

Im Stadtpark begegnen wird man am Samstag außerdem Künstlern auf Stelzen sowie Tänzern unter dem Motto "Das Leben ist ein Tanz". Schließlich wird von 19 bis 22 Uhr italienisches Flair verbreitet, wenn Pino Barone e Amici mit Sängerin Lucia Kastlunger auftritt. Zum Ausklang am Abend, um 22.30 Uhr, gibt es ein Feuer-Spektakel von "Mucho Fuego" zu erleben.

Das Stadtparkfest ist durchaus international, denn es wird auch auf Schwabachs Partnerstädte und das Patenprojekt Gossas aufmerksam gemacht, dies mit französischen Chansons, türkischer Folklore, griechischen Tänzen und afrikanischem Trommeln. Außerdem werden jeweils kulinarische Spezialitäten angeboten. Aus der französischen Partnerstadt Les Sables d’Olonne wird eine etwa zehnköpfige Delegation erwartet.

