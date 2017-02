Schwabach: In der Bäckerei fette Beute gemacht

In der Nacht zum Montag tausende Euro Bargeld aus dem Tresor gestohlen - vor 28 Minuten

SCHWABACH - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Wendelsteiner Straße eingebrochen. Aus dem Tresor stahlen sie mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter drangen müssen laut Polizei zwischen 23.30 und 2.30 Uhr gekommen sein. Über ein Fenster drangen sie in den Verkaufsraum der Bäckerei ein. Anschließend entwendeten sie aus einem Tresor im Büro mehrere tausend Euro Bargeld. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung am Tatort. Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität bei der

Kriminalpolizei Schwabach ermittelt gegen unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Bäckerei machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

st

