Schwabach: In Forsthof entstehen 24 neue Wohnungen

Spatenstich in der Konrad-Adenauer-Straße - vor 52 Minuten

SCHWABACH - Auch in Schwabach gilt der Wohnungsmarkt als angespannt, aber auch hier tut sich was. In der Konrad-Adenauer-Straße entsteht nicht nur ein kompletter Neubau mit 16 barrierefrei zugänglichen Wohnungen. Auch das bestehende Gebäude mit den Hausnummern 49 bis 49b wird modernisiert und aufgestockt. Dadurch entstehen weitere acht Wohnungen. Das Besondere an dem Neubauprojekt ist die Kooperation mit einem privaten Investor.

„Jetzt bauen wir das Ding schnell auf“, so Oberbürgermeister Matthias Thürauf (2. v. re.). Investor Bernd-Dieter Jesinghausen (re.) kam in Begleitung von Ehefrau Erika (4. v. re.) und Tochter Dr. Anja Ellrich (4. v. li.). Gemeinsam mit Gewobau-Geschäftsführer Harald Bergmann (5. v. re.) sowie Vertretern der Stadtspitze und der am Bau beteiligten Firmen wurde der symbolische Spatenstich gesetzt. © F.: oh



Mit Bernd-Dieter Jesinghausen hat sich ein Privatmann gefunden, der das Kapital für den Neubau zur Verfügung stellt und Eigentümer und Vermieter des Hauses wird. Die Gewobau übernimmt die komplette Baubetreuung und spätere Verwaltung, also alle laufenden Betriebsarbeiten.

"Schwabach ist eine lebenswerte und wachsende Stadt", so Oberbürgermeister Matthias Thürauf beim Spatenstich für das Projekt am Mittwoch. "Die Nachfrage nach modernen und bezahlbaren Wohnungen ist groß, und so sind intelligente Lösungen gefragt. Besonders erfreulich ist das vorbildhafte Engagement der Familie Jesinghausen, das macht hoffentlich Schule."

Gesundes Miteinander

Soziales Engagement ist für Bernd-Dieter Jesinghausen nicht neu. Als Gründer der Integrations-Stiftung Schwabach liegt ihm besonders am Herzen, die Rahmenbedingungen für ein gesundes Miteinander von Schwabachern und ausländischen Mitbürgern zu gestalten. "Ausländer, die zu uns kommen und bei uns bleiben, sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass sich in diesem Quartier eine fröhliche und friedliche Wohngemeinschaft aus verschiedenen Nationalitäten bilden kann und dass dadurch ein kleiner Anschub für weitere innovative Projekte in der Zukunft entsteht."

Für Gewobau-Geschäftsführer Harald Bergmann ist das Projekt ein neuer Weg. "Wir sind weder Bauherr noch Eigentümer oder Geldgeber. Das Vorgehen ist neu für uns, aber auch extrem attraktiv, weil alle Seiten davon profitieren – der Investor, die Stadt und natürlich die künftigen Mieter. Außerdem können wir noch relativ schnell zur Tat schreiten."

Mit Aufzug erreichbar

Das neue Gebäude wird quasi rechtwinklig an den Block mit den ehemaligen Offizierswohnungen der früheren "Housing Area" der US-Armee angedockt. Insgesamt entstehen hier 16 Zwei- und Dreizimmerwohnungen, die mit einem Aufzug erreichbar sein werden. Da das Haus mit dem bestehenden Gebäude verbunden wird, steht der Aufzug nach dem Umbau auch für die neuen Mieter im obersten Stockwerk zur Verfügung. Alle neuen Wohnungen unterliegen der einkommensorientierten Förderung. Der Bezug könnte noch im Jahr 2018 erfolgen.

Parallel zum Neubau starten voraussichtlich im September der Umbau und die Modernisierung des bestehenden Gebäudes. Das Satteldach wird abgenommen und durch ein drittes Obergeschoss mit einem Flachdach ersetzt. Zusätzlich erhalten die Mieter Balkone und zum Teil sogar Gärten.