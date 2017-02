Schwabach: Keine Schlagerparty auf dem Lutherplatz

SCHWABACH - Zeit zum Luftholen für die Anwohner, kleiner Umweg für die Party-Fans: Anders als im Vorjahr wird es heuer im Anschluss an den Schwabacher Faschingszug kein Live-Konzert am Martin-Luther-Platz geben. Stattdessen steigt die beliebte Schlagerfete am Areal Burgersgarten in der Badstraße.

So war’s 2016: Im strömenden Regen schmetterte Peter Wackel vor begeisterten Fans seine Party-Hits. Seine Nachfolger dürfen heuer nicht auf dem Martin-Luther-Platz auftreten. Foto: Archiv-Foto: Gerner



2016 war dem Burgersgarten und FDP-Stadtratsmitglied Axel Rötschke ein Coup gelungen. Kaum war am Faschingsdienstag der letzte Wagen des Faschingszugs über den Königsplatz gerollt, schon wurden die mächtigen Boxen auf dem Martin-Luther-Platz in Stellung gebracht.

1000 Fans bei Peter Wackel

Schlagerkönig Peter Wackel (eigentlich: Steffen Haas) griff in Kapitäns-Uniform zum Mikro und schmetterte all das heraus, was ihn nicht nur auf Mallorca zu einem Stars der Szene gemacht hat: "Ladioo", "Scheiß drauf! Fasching ist nur einmal im Jahr" oder "Joana". Trotz strömendem Regen waren rund 1000 Gäste in Feierlaune.

Weil die Verantwortlichen hinterher von einer gelungenen "Aftershow-Party" sprachen, sollte es in diesem Jahr eine Fortsetzung geben, diesmal mit Schlagersängerin Melanie Müller, mit der Band "Sabbotage" und mit der "Schlagermafia".

"Immer eine Abwägung"

Doch die Stadt hat ein Stop-Zeichen gesetzt und die Veranstaltung auf dem Martin-Luther-Platz nicht genehmigt. "Gerade im Jubiläumsjahr gibt es ohnehin schon mehr große Events im Zentrum als in normalen Jahren", erklärt Pressesprecher Jürgen Ramspeck. "Da wollten wir die Anwohner durch eine zusätzliche Veranstaltung nicht noch zusätzlich belasten."

Soll heißen: 2017 wurde der Antrag für das Live-Konzert im Zentrum abgelehnt, 2018 kann das schon wieder ganz anders aussehen. "Das ist immer eine Abwägungssache", so Jürgen Ramspeck.

Die Anhänger des Party-Schlagers müssen aber trotz der Ablehnung der Veranstaltung nicht darben. Melanie Müller, "Sabbotage" und die "Schlagermafia" heizen den Narren gleich zweimal ein.

Warm-Up-Party

Eine Warm-Up-Party gibt es bereits ab 13 Uhr in der Walpersdorfer Straße – also dort, wo sich der Schwabacher Faschingszug formiert. Dann steht für gut zwei Stunden der Gaudiwurm im Mittelpunkt, ehe gegen 16 Uhr im Burgersgarten (Badstraße 24, nahe des Reitsportzentrums) bei freiem Eintritt die After-show-Party steigt. Mit dabei, so steht’s in der Ankündigung, sind dann auch die Schwabanesen.

ROBERT GERNER