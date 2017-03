Schwabach: Königstraße wegen Bauarbeiten gesperrt

Keine Durchfahrt bis zum 24. März - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Seit Donnerstagmorgen ist die Königstraße in der Schwabacher Innenstadt wegen Kanalarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 24. März.

Da geht nichts durch: Kanalarbeiten in der Königstraße. © Foto: Wilhelm



Eigentlich war diese Sperrung bereits für Aschermittwoch vorgesehen gewesen, doch die Baufirma hatte kurzfristig umdisponiert. Erforderlich ist die Sperre wegen Kanalarbeiten im Zuge der neuen Bebauung auf dem Gelände der ehemaligen Fischer-Passage. Dort sind bereits die ersten Wände der neuen Wohnhäuser hochgezogen.

Die Königstraße ist eine wichtige Verbindung in der Schwabacher Altstadt. Die Arbeiten sollen bis 24. März abgeschlossen sein. Ab 25. März soll die Straße dann wieder wie gewohnt befahrbar sein. Bis dahin ist die Zufahrt in der Zöllnertorstraße und am Spitalberg nur bis zur Baustelle möglich.

gw