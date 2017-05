Schwabach: Kultband in Holz verewigt

SCHWABACH - Die NC Brown Blues Band in Holz: Der Schwabacher Bildhauer Clemens Heinl fertigt derzeit Skulpturen der Kultband.

Bildhauer Clemens Heinl (li.) bei der Arbeit: Hier entsteht das Holz-Porträt des Sängers der NC Brown Blues Band, Reinhold Engelhardt (re.). © Foto: Matthias Hertlein



In dieser Arbeit steckt Musik drin. Er hat bereits Albrecht Dürer in Szene gesetzt, Ex-Club-Trainer und Pokalsieger Hans Meyer geschnitzt, die einst rebellische Fürther Landrätin Gabriele Pauli oder Kult-Spezi Klaus Schamberger bearbeitet.

Jetzt hat sich der Schwabacher Bildhauer Clemens Heinl gleich eine ganze Musik-Gruppe als Objekt vorgenommen: Derzeit fertigt der 58-jährige Künstler in seiner Werkstatt unweit der Fürther Straße im ehemaligen Niehoff-Gebäude Holzfiguren der fränkischen Kultband NC Brown Blues Band um Sänger Reinhold Engelhardt aus Wolkersdorf. Konkreter: Kopfporträts der Musiker.

Aus dem Stamm eines Apfelbaums

Jüngst war Bandleader Engelhardt mit seinen 70 Jahren angetanzt, um sich modellieren zu lassen. Ein Apfelbaumstamm wurde zurecht gesägt, nach rund einer Stunde war der Kopf im Groben fertig und Model Engelhardt mit dem Werk zufrieden. "Passt scho’, Clemens", verteilte der Sänger großes Lob, während Heinl mit der Kettensäge die letzten Feinheiten verrichtete – zunächst Augenbrauen-Kosmetik, dann folgte die letzte Korrektur am Kinn. Der Kopf hat ein Gewicht von rund 1,5 Kilo.

Die Band umfasst acht bis neun Mitglieder, Kopf Nummer vier (Engelhardt) wurde jetzt fertig. Ab ins Regal! Da stehen bereits Keili Keilhofer (Gitarre), Jim Durham (Saxophon) und Olders Frenzel (Schlagzeug).

Motiv für die nächste CD

Die musikalische Holzkopf-Bande muss bis Mitte Juni fertig sein, denn am 28. Juni wird die NC Brown Blues Band aus Holz im Rahmen einer Ausstellung auf dem TÜV-Rheinland-Gelände in der Tillystraße 2 in Nürnberg vorgestellt. Mehr noch. Heinls Musiker-Holzköpfe werden das Motiv der nächsten CD der NC Brown Blues Band zieren, die im Herbst erscheinen soll. Nächster Auftritt der Kultband, live und leibhaftig: Künstlerhaus Nürnberg, 24. Juli. Bis dahin muss Heinl noch einiges hobeln, feilen und sägen.

