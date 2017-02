Schwabach: Leuchtende Augen beim Kinderfasching

Junge Tänzer, abwechslungsreiches Programm und Besuch des Prinzenpaars - vor 49 Minuten

SCHWABACH - Cowboys und Indianer, Feuerwehrleute und Polizisten, Prinzessinnen und Feen: All diese Kostüme konnte man beim Kinderfasching der Schwabanesen im Markgrafensaal bewundern.

Eine große Prinzessin und viele kleine Faschingsfreunde. © Foto: oh



Eine große Prinzessin und viele kleine Faschingsfreunde. Foto: Foto: oh



Gemeinsam mit den Moderatoren Tom Reich und Sabrina Gehlert sowie dem Kinderfaschingsteam gab es Spiele, Tänze und jede Menge Spaß für Klein und Groß. Auch die jungen Tänzer der Schwabanesen selbst haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Tänze auf der Bühne zu präsentieren, was für ein abwechslungsreiches Programm am Nachmittag sorgte. Höhepunkt war der Besuch des Prinzenpaares Florian I. und Annika I.

Jetzt sind die Großen dran. Der Rosenmontagsball am 27. Februar steht vor der Tür. Wer hierfür noch Karten benötigt, kann diese entweder hier bestellen, oder beim Büromarkt Fahrner, direkt am Rathaus, sowie Ticketparadies in der Huma erwerben. Außerdem laden die Schwabanesen zum Faschingsumzug in Schwabach am Dienstag, 28. Februar, ein. Anmeldung und Info über www.schwabanesen.de.

st