Schwabach: Lückenloser Lärmschutz im Stadtgebiet

Bauarbeiten auf der A 6 gehen bald in die heiße Phase und dauern bis Ende 2019 - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Bislang waren es ausschließlich vorbereitende Arbeiten. Bald aber wird der Ausbau der A6 zwischen den Anschlussstellen Roth und Schwabach-West samt Lärmschutz in die erste Hauptbauphase eintreten und bis Ende 2019 dauern. Das haben die Autobahndirektion Nordbayern und die Stadt Schwabach zum Anlass genommen, in der Hermann-Stamm-Realschule über Zeitplan und mögliche Einschränkungen zu informieren. Das Interesse war allerdings überschaubar, viele Stühle in der Aula blieben leer.

An der Wand hängt der längliche Plan der A6 bei Schwabach – und an einigen Stellen besteht, wie man sieht, durchaus Diskussionsbedarf. © Foto: Robert Schmitt



Wichtigste Botschaft des Abends: Der Lärmschutz wird ohne Unterbrechungen durch das gesamte Stadtgebiet führen. Auch an den Brücken und Unterführungen wird er keine Lücken aufweisen. Am intensivsten wird die Wall-Wand-Konstruktion an den am dichtesten besiedelten Gebieten vorbeiführen. Sie soll in Penzendorf elf Meter und am Vogelherd 13 Meter hoch werden.

Gleichwohl haben einige Bürger aus dem Osten der Stadt Zweifel an der Gleichbehandlung. Sein Nachbar sei wegen Passivlärmschutz angeschrieben worden, er aber nicht, so ein Penzendorfer. "Obwohl mein Haus unmittelbar daneben steht", erklärte er. Andreas Eisgruber, Leiter der zuständigen Dienststelle der Autobahndirektion in Fürth, wies darauf hin, dass passiver Lärmschutz wie der Einbau neuer Fenster bereits im Planfeststellungsbeschluss der Regierung Mittelfrankens abschließend festgelegt worden sei.

Verbreiterung ab April

"Jedes Gebäude ist untersucht worden", erklärte er, und schilderte, dass die Grenzwertberechnungen und andere Details durchaus dazu führen könnten, dass selbst nahe beieinander liegende Häuser unterschiedlich behandelt werden. "Den Hauptlärmschutz liefern aber ohnehin der Wall und die Wand", versicherte Eisgruber.

Ab Mitte April beginnt die eigentliche Verbreiterung der Autobahn auf sechs Spuren. Zunächst wird die Fahrbahn in Richtung Nürnberg ins Visier genommen. Der gesamte Verkehr wird dann über die Fahrbahn in Richtung Heilbronn abgewickelt. 2018 wird gewechselt. 2019 sollen der Flüsterasphalt aufgetragen und die abschließenden Arbeiten am Lärmschutz durchgeführt werden.

Der Durchgang von der Königsbergstraße zur Huma wird die gesamte Bauzeit über offen stehen. Am Ende wird er 8,50 Meter breit und beleuchtet sein. Der Durchgang von Penzendorf Richtung Rohrersmühle wird nicht erhalten bleiben. Ihn soll ein modernes Brückenbauwerk ersetzen. Die Straßenunterführung in Uigenau Richtung Kammerstein wird ab 15. März bis August 2018 gesperrt sein.

Wall wird bepflanzt

Ein Anwohner nördlich der ehemaligen Autobahnmeisterei wollte wissen, wie der Wall denn von seinem Haus aus wirken werde. "Wird er begrünt?", wollte er wissen. Denn Gabionen, also mit Steinen gefüllte Gitterkörbe, seien kein schöner Anblick. Stadtbaurat Ricus Kerckhoff konnte ihn beruhigen. "Der Wall wird zur Wohnbebauung hin bepflanzt", so Kerckhoff.

Der Stadtbaurat nahm auch Stellung zum Plan der Autobahndirektion, das Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei als Ersatzfläche für Bannwald zu nutzen. Denn der Ausbau des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost erfordere Eingriffe in den Reichswald, die ausgeglichen werden müssen, hatte Andreas Eisgruber erläutert. "Wir halten das nicht für sinnvoll", gab Ricus Kerckhoff die Meinung der Stadt dazu wieder, "denn es sollte ein Gebiet mit Waldzusammenhang sein". Seiner Meinung nach gibt es für Bannwaldanpflanzung "geeignetere Flächen".

Strukturplanung eingeleitet

Ferner habe die Stadt für das Gebiet zwischen Linden- und Kettelerstraße sowie der Verbindungsstraße An der Autobahn eine so genannte "Strukturplanung" eingeleitet. Sie solle unter Einbeziehung des Umfelds sowie der Versorgungssituation klären, was dort an Bebauung möglich wäre. Das Ergebnis werde sicher bis zum Frühsommer vorliegen. "Daraus könnten wir dann einen Bebauungsplan entwickeln", sagte Kerckhoff.

Einen Bewohner des Stadtteils Vogelherd konnte die Autobahndirektion ebenfalls beruhigen. "Dort wird kein Baustellenverkehr stattfinden", versicherte Oberbauleiter Paul Heber. Zwischen der Autobahn und dem Stadtteil werde es eine eigene Baustraße geben, so Heber. Der Anwohner hatte geschildert, dass seinem Eindruck zufolge 2016 der gesamte Zu- und Abfahrtsverkehr über den verkehrsberuhigten Bereich im Vogelherd stattgefunden habe. "Diesmal werden das ausschließlich Verirrte sein", war Heber überzeugt.

