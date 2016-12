Schwabach: Mann rastet wegen Strafzettels komplett aus

33-jähriger Störenfried pöbelt auf Polizeiwache - 14.12.2016 14:55 Uhr

SCHWABACH - Am Montag Nachmittag wollte sich ein Bürger über einen ausgestellten Strafzettel bei der Polizei in Schwabach beschweren. Allerdings war der 33-jährige Mann so außer sich vor Wut, dass er jeglichen Anstand vergaß.

Sofort schrie er die Polizeibeamten sofort an und beleidigte sie aufs Übelste. Daraufhin wurde er mit dem Hinweis, sich erst einmal zu beruhigen, aus der Wache verwiesen und von zwei Beamten nach außen begleitet. Als er dann auf der Straße überlaut die beiden Beamten weiterhin beleidigte, wollten diese die Personalien des Störenfrieds aufnehmen, um Anzeige zu erstatten. Da drehte sich der Mann um und wollte flüchten. Die Polizisten erwischten ihn, brachten ihn mit Gewalt und – wie es im Bericht heißt – „erheblichem Kraftaufwand“ zu Boden und fesselten ihn.

Auch bei der anschließenden Sachbehandlung konnte sich der 33-Jährige nicht beruhigen und schrie unentwegt weiter auf die Beamten ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Einer der Polizeibeamten wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

co

Mail an die Redaktion