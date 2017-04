Schwabach: Neustart nach 40 Jahren

SCHWABACH - Am 31. Oktober 1976 ist er gegründet worden. Er sollte italienischen Familien versammeln, ihnen Hilfe, Zuflucht und Geselligkeit bieten sowie den Kontakt zum italienischen Konsulat in Nürnberg unterstützen. "Er hatte in erster Linie kulturelle Zwecke und eine Fußballmannschaft hatten wir auch", erinnert sich Gründungsmitglied Vincenzo Ferrara. A.F.I.S. steht für "Associazione Familie Italiane Schwabach" und heißt übersetzt soviel wie "Italienischer Familienverein Schwabach". Von Sonntag an feiert A.F.I.S. in der Glockengießergasse 6 mit einer umfangreichen Veranstaltungsreihe seinen 40. Geburtstag.

Piedro, Giuseppina und Vincenzo Ferrara (v.li.) wollen nach 40 Jahren der A.F.I.S. neues Leben einhauchen. Morgen geht es los. © Foto: Robert Schmitt



Das Jubiläum soll indes nicht nur dem Blick in die Vergangenheit dienen. Es ist vielmehr verbunden mit einem Aufbruch in die Zukunft. Denn insbesondere in den jüngst vergangenen Jahren war die Nachfrage immer geringer geworden. Die fast über 100-Quadratmeter großen eigenen Räume in der Glockengießerstraße blieben häufig leer. "Nun soll uns ein Neustart gelingen, denn wir wollen nicht, dass 40 Jahre Arbeit zu Grunde gehen", sagt Giuseppina Ferrara. Die 41-Jährige hat sich einige Mitstreiter aus der zweiten Generation italienischer Zuwanderer in Schwabach gesucht. Deren Vorstellungen zufolge soll der Verein neue Aufgaben übernehmen. "Wir wollen ein multikulturelles Zentrum für alle werden", sagt die Italienischlehrerin, die bei A.F.I.S. einige ihrer Kurse und einen Übungs-Stammtisch für deren Teilnehmer anbietet.

Die Veranstaltungsreihe zum 40. Gründungsjubiläum steht inhaltlich für diese Öffnung der A.F.I.S.-Räume und soll zugleich die neuen Schwerpunkte präsentieren. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in den vergangenen Monaten gelaufen. Vincenzo Ferrara, Gründungsvorsitzender und bis heute ununterbrochen Chef des Vereins mit zuletzt etwa 130 Mitgliedern, hat die Glockengießerstraße gemeinsam mit seinem Bruder Piedro, ebenfalls A.F.I.S.-Gründer, renoviert.

Start am Sonntag

Start der Geburtstags-Veranstaltungen ist dieser Sonntag. Dann lädt A.F.I.S. zum Lady-Flohmarkt in die Glockengießergasse ein. Ab 14 Uhr sind Schmuck, Mode sowie Accessoires und andere besonders schöne Kleinigkeiten für die Dame von Welt im Angebot.

Weiter geht es am 16. Mai. Dann lädt "Made in Italy" aus Georgens-gmünd zu einer Weinverkostung mit Rebensäften aus der Toskana ein. Die "Singing Girls", eine pfiffige Frauen-Chorgruppe aus dem Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium, sorgt für moderne Unterhaltung.

Am 28. Mai und am 18. Juni locken erneut Lady-Flohmärkte. Am 25. Juni steht Kunst auf dem Programm. Der Mailänder Maler Francesco Neo stellt ab 15 Uhr seine Werke vor und lässt sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Er malt live. Dazu wird mit Aperitivo Italiano ein besonders populäres italienisches Getränk serviert.

Selbst kreativ werden

Am 9. Juli kann man in der Glockengießergasse ab 14 Uhr selbst kreativ tätig werden. Mila Jahn von "BabyGoldig" lädt zum Häkel-Workshop ein. "Mit Prosecco und jeder Menge Spaß", verspricht Giuseppina Ferrara.

Ab 20. Juli werden die A.F.I.S.-Mitglieder exakt das tun, was sie seit Gründung des Schwabacher Bürgerfests jedes Jahr dort getan haben. Sie werden drei Tage lang selbst gemachte Pizza verkaufen. "Wir gehören zu den Bürgerfest-Akteuren der ersten Stunde", sagt Vincenzo Ferrara mit erkennbarem Stolz.

Noch eine Weinprobe

Am 27. Juli steht in der Glockengießergasse die zweite umfangreiche Weinprobe auf dem Programm. Diesmal kann man Weine aus der Region Campagnia mit der Hauptstadt Neapel und Sizilien kosten.

Nach der Sommerpause wird es dann von September bis Dezember mit ähnlichen Events weitergehen. "Das kündigen wir rechtzeitig an", verspricht Giuseppina Ferrara, die dann auch italienischsprachige Kochkurse und Stadtführungen im Programm hat.

Weitere Infos bei Familie Ferrara, Limbacher Straße 1.