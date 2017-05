Schwabach: Parkbad beendet die Winterpause

Saison beginnt am Samstag, 13. Mai - Am Eröffnungswochenende freier Eintritt - vor 52 Minuten

SCHWABACH - Endlich wieder baden unter freiem Himmel: Die Saison im Schwabacher Parkbad startet an diesem Samstag, 13. Mai. An den beiden ersten Tagen gibt es sogar freien Eintritt.

Na gut, ganz so voll wird es im Strudel des Parkbades am ersten Wochenende vermutlich noch nicht werden. Angekündigt sind Außentemperaturen von bis zu 20 Grad. Noch kein richtiges Badewetter, aber warm genug, um schon mal ins angenehm temperierte Wasser zu springen.Foto: Yvonne Michailuk



"Die Sonne und warme Temperaturen haben wir bereits im Winter gebucht. Jetzt muss sich der Wetterfrosch nur noch an diese Abmachung halten", so Parkbad-Leiter Markus Schieck mit Blick auf die Freibadsaison. Am Samstag geht es los. Morgens um 7.30 Uhr öffnen sich die Pforten.

Modellbauclub zu Gast

An beiden Tagen des Eröffnungswochenendes gibt sich der Schiffsmodellbauclub Nürnberg beim Schaufahren die Ehre. Gezeigt werden Schiffsmodelle jeglicher Art vom Dampfschiff bis zum U-Boot. Die Modelle haben eine Länge zwischen 20 Zentimetern und zwei Metern; vorgeführt werden sie sowohl im Wasser als auch außerhalb. Beginn der Vorführungen ist an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr, am Samstag endet der Spaß um 17 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Kinder und Jugendliche können selbst ein kleines Modellboot steuern und erhalten dafür sogar ein "Kapitänspatent" vom Schiffsmodellbauclub Nürnberg.

Ansonsten gehört das Bad aber natürlich in erster Linie den Schwimmern und sonstigen Wasserratten. Wie seit 2016 sollen sich die Badegäste auf angenehme Temperaturen von mindestens 24 Grad im Wasser und konstante Öffnungszeiten verlassen können.

Geöffnet bis 17. September

Das Parkbad öffnet bis September jeden Tag von 7.30 bis 20 Uhr, mittwochs für die Frühschwimmer schon um 7 Uhr. Im September – die Saison dauert voraussichtlich bis 17. September – endet der Badebetrieb bereits um 19 Uhr. Auch bei den Eintrittspreisen gibt es keine Änderungen.

Ändern, also verbessern, wird sich dagegen das Spielplatzangebot. In den kommenden Wochen werden attraktive Geräte für Groß und Klein angeschafft – ein drehbares Balanciergerät namens "Supernova" zum Beispiel, auf dem Geübte Kunststückchen vorführen können.

Terminkalender prall gefüllt

Auch der Terminkalender im Parkbad ist in dieser Saison prall gefüllt. Am 27. Mai trägt der Schwimmverein Schwabach den Goldsprinterpokal aus. Am 30. Juni (alternativ am 7. Juli) findet das Feuerwehrfest statt, am 23. und 30. Juli die Sportzeichenabnahme mit dem TV 1848 Schwabach. Einen Höhepunkt bildet der Tag der Wirtschaft am 9. September mit Aktionen für Groß und Klein, dem Spendenschwimmen von 20 bis 22 Uhr und einer Feier mit Lasershow und Live-Musik. Im Biergarten von Oli Hörauf wird am 6. Oktober zum Weinfest und am 7. Oktober zur Rocknacht geladen.

Übrigens: Wer Strom und Gas ausschließlich bei den Stadtwerken Schwabach bezieht, erhält einen Preisnachlass von 20 Prozent auf die Saisonkarte.

