Schwabach: Parkbad geht in die Saison-Verlängerung

Schwabacher Schwimmbad hat eine Woche länger bis zum 23. September geöffnet - vor 26 Minuten

SCHWABACH - Noch ein bisschen länger Sommer und Sonne tanken: Das Parkbad Schwabach bleibt mit Blick auf die guten Wetteraussichten eine Woche länger geöffnet. Das gleiche hatte zuvor auch das Freizeitbad Roth angekündigt.

Einfach noch ein bisschen länger im Wasser abhängen: Das Parkbad verlängert die Saison um eine Woche. © Robert Gerner



Das Schwabacher Parkbad schließt also nicht wie ursprünglich angekündigt an diesem Sonntag, sondern erst am Sonntag, 23. September. Der tägliche Badebetrieb muss allerdings aus Sicherheitsgründen (früher einsetzende Dämmerung) verkürzt werden: Badenixen und Wasserratten können "nur" noch bis 18 Uhr ihrem Hobby frönen.

Nach einem etwas kühleren Wochenende sollen die Temperaturen in der nächsten Woche bei strahlendem Sonnenschein noch einmal auf bis zu 28 Grad klettern.