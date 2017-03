Schwabach: Rauch aus Schacht löst Großeinsatz aus

Zum Glück kein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Der Notruf am Mittwochfrüh ließ Schlimmes befürchten: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße. Doch schnell konnten die Feuerwehr Entwarnung geben.

Letztlich reichte die kleine Spritze, um das Feuer zu löschen. Foto: Jürgen Karg



Nicht im Keller des Wohngebäudes brannte es, sondern lediglich im Lichtschacht vor einem der Kellerfenster. Dort waren, so stellten die Polizeibeamten und die Feuerwehrleute fest, Laub und sonstiger Abfall in Brand geraten. Ursache hierfür war wohl eine weggeworfene Zigarettenkippe, die ein Passant durchs Gitter in den Schacht geworfen hatte. Diese hatte dann das Laub zum Brennen gebracht.

Mittels einer Kübelspritze löschten die Feuerwehrleute das Feuer vollends, nachdem zuvor bereits Anwohner die Flammen weitgehend gelöscht hatten.

