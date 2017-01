Schwabach: So schön kann der Winter sein

Leserfotos vom kalten, aber sonnigen Drei-Königs-Wochenende - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Minus 10 Grad oder kälter war es an Heilig-Drei-Könige, was unsere Leser trotzdem nicht davon abgehalten hat, nach draußen zu gehen und traumhafte Winterfotos zu schießen. Hier gibt's die schönsten in einer Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema Leserfotos: Der wunderbare Schwabacher Winter Auch wenn er sich an Heilig Drei Könige von seiner kältesten Seite zeigte, die Leser des Schwabacher Tagblatts genießen offenbar den Winter. Wir haben die schönsten Leserfotos aus Schwabach und Umgebung, Worzeldorf, Schaftnach und Abenberg herausgesucht.



