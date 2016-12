Schwabach startet mit einem Knaller ins Jubiläumsjahr

900-Jahr-Feier mit großer Silvesterparty im Museumspark

SCHWABACH - Mit einer Premiere beginnt die Stadt Schwabach ihr Jubiläumsjahr 2017: Ab 22 Uhr steigt die große Sylvesterparty im Museumspark neben dem Stadtmuseum.

Am Marktplatz ist das Böllern wegen der Fachwerkhäuser eigentlich gar nicht erlaubt. Das von der Stadt organisierte Jubiläumsfeuerwerk bestaunen kann man dagegen bei der Silvesterparty im Park des Stadtmuseums in der Museumsstraße.



Am Marktplatz ist das Böllern wegen der Fachwerkhäuser eigentlich gar nicht erlaubt. Das von der Stadt organisierte Jubiläumsfeuerwerk bestaunen kann man dagegen bei der Silvesterparty im Park des Stadtmuseums in der Museumsstraße. Foto: Archivfoto: Andre Ammer



„Die Silvesterfeier wird ganz entspannt und fröhlich und der Gottesdienst auch feierlich und getragen. Das ist eine wunderbare Kombination“, findet Sandra Hoffmann-Rivero, die städtische Projektleiterin für die 900-Jahr-Feier.

Während bei der 600-Jahr-Feier 1971 an die Erhebung Schwabachs zur Stadt erinnert wurde, wird 2017 aus Anlass der erstmaligen urkundlichen Erwähnung gefeiert. 1117 kommt „Suabach“ in der Chronik des Klosters Zwiefalten vor. Eine Kopie dieser Chronik ist in der laufenden Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen.

Die Silvesterparty der Stadt aber steigt vor dem Museum im Park zwischen 22 und 1 Uhr. „Wir fangen bewusst nicht früher an, damit wir der Gastronomie keine Konkurrenz machen“, erklärt Sandra Hoffmann-Rivero. „So kann man nach dem gemütlichen Essen noch einen Spaziergang zum Museum machen.“

Der Eintritt ist frei, schließlich ist die Idee, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger gemeinsam ins Jubiläumsjahr hineinfeiern.

Mit wie vielen Besuchern sie rechnet? „Das hängt natürlich auch sehr vom Wetter ab. Zwischen 500 und 4000 ist alles möglich“, wagt Sandra Hoffmann-Rivero nur eine sehr vorsichtige Prognose.

Gefeiert wird die Nacht auf 2017 mit einer Filmpremiere, Livemusik, stimmungsvollem Licht, leckeren Getränken und einer heißen Suppe zum Aufwärmen und natürlich einem Jubiläumsfeuerwerk. Gezündet wird es vom Profi-Feuerwerkern. Ansonsten ist das Mitbringen von Feuerwerkskörpern aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Stichwort Sicherheit: Wie berichtet, hat die Stadt einen eigenen Sicherheitsdienst engagiert und zusammen mit der Polizei ein Sicherheitskonzept erarbeitet. „Wir haben getan, was man tun kann“, versichert Sandra Hoffmann-Rivero.

Smokestack Lightnin' auf der Bühne

Der Schwabacher Lokalmatador Bernie Batke (2.v.l.) und seine Kollegen von „Smokestack Lightnin" heizen ab 22 Uhr kräftig ein.



Der Schwabacher Lokalmatador Bernie Batke (2.v.l.) und seine Kollegen von „Smokestack Lightnin“ heizen ab 22 Uhr kräftig ein. Foto: Fotos: oh



Moderieren wird der Schwabacher Tenor Stefan Schleicher, der zwei Bands ansagen wird: „Smokestack Lightnin’“ mit dem Schwabacher Bernie Batke und das „Trio Espresso“ um Uwe Kamolz. Beide Gruppen spielen im Wechsel. Man kann sich also seine Füße warm tanzen.

Eine große Leinwand verwandelt den Museumspark zudem in ein Freiluftkino: Der Schwabacher Jubiläumsfilm feiert Premiere. Darin interviewt Willy Büttl von den Schnitzerneggl gewohnt launig die Schwabacher Historikerin und Autorin Dr. Sabine Weigand bei einem Stadtrundgang zur Schwabacher Geschichte. Zudem kommen Bürgerinnen und Bürger in Umfragen zu Wort.

Historische Filme über die Goldschläger, die Stadtpolizei und „Spiel ohne Grenzen“ von 1971 sind im Erdgeschoss des Stadtmuseums zu sehen.

Eines aber wird es ganz sicher nicht geben: lange Reden. „Um Gottes willen“, sagt Sandra Hoffmann-Rivero, „keine Reden, versprochen.“

