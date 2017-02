Schwabach: Unbekannter zündet Papiercontainer an

SCHWABACH - Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hat in der Nacht des vergangenen Freitag auf Samstag ein bislang unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz Markgrafensaal in Schwabach stehenden Altpapiercontainer angezündet. Die Tat dürfte sich kurz nach 2 Uhr ereignet haben.

Der Container konnte gelöscht werden, bevor Schlimmeres passierte. Foto: Matthias Hertlein



Der Brand konnte von den hinzugekommenen Kräften des Roten Kreuzes, der Polizei und der Feuerwehr Schwabach schnell gelöscht werden. Ursache des Brandes könnte laut Polizei eine absichtlich in den Altpapiercontainer geworfenen Zigarette oder auch mutwilliges Anzünden sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert.

Schulwände besprüht

Laut Polizeiangaben wurde am vergangenen Wochenende außerdem die Außenwand eines Nebengebäudes einer öffentlichen Schule in der Penzendorfer Straße in Schwabach mit rosa Farbe besprüht. Der Täter sprühte dort folgende Schriftzüge an die Wand: "Fuck the Police, Fuck the System". An der Außenwand entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Schwabach mögliche Zeugen, sich unter Tel. 09122/927-0 zu melden.

